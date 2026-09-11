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Volkswagen

16 Milliarden Euro für den Umbau 11.09.2026, 15:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen
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© Bild von Nadeem Ahmed auf Pixabay
Volkswagen steht vor dem teuersten Umbau seiner Geschichte. Für Stellenabbau und mögliche Werksschließungen könnte der Konzern insgesamt rund 16 Milliarden Euro einplanen. Hinter den hohen Belastungen steht der Versuch, Kosten zu senken, Überkapazitäten abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber chinesischen Herstellern zu stärken.
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Bis zu 16 Milliarden Euro Belastung

Volkswagen kalkuliert für den geplanten Konzernumbau mit Kosten von insgesamt rund 16 Milliarden Euro. Allein für den Abbau von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen weltweit könnten etwa 10 Milliarden Euro benötigt werden. Das Geld soll unter anderem für Altersteilzeit, Abfindungen und Sozialpläne eingesetzt werden. Der Stellenabbau ist Teil eines umfassenden Restrukturierungsprogramms, mit dem Volkswagen auf sinkende Wettbewerbsfähigkeit, hohe Fixkosten und Überkapazitäten reagieren will.

Vier deutsche Werke im Fokus

Zusätzliche Milliardenbelastungen könnten durch Veränderungen an mehreren deutschen Standorten entstehen. Für ein mögliches Auslaufen der Produktion in Emden und Zwickau werden jeweils rund 1 Milliarde Euro veranschlagt. Bei Neckarsulm und Hannover könnten jeweils etwa 2 Milliarden Euro anfallen. Konkrete Werksschließungen sind bislang nicht beschlossen. Für die betroffenen Standorte sollen zunächst alternative Nutzungsmöglichkeiten geprüft werden.

50.000 Stellen zusätzlich gefährdet

Der neue Umbau geht über bereits bekannte Sparmaßnahmen hinaus. Rund 50.000 Stellen könnten zusätzlich zu früheren Planungen entfallen. Damit erhöht sich der Umfang des Personalabbaus deutlich. Ein erheblicher Teil der Kürzungen könnte Deutschland betreffen. Für Volkswagen entsteht dadurch ein schwieriger Spagat zwischen Kostensenkungen und dem Erhalt industrieller Strukturen, während gleichzeitig hohe Investitionen in Elektromobilität, Software und neue Fahrzeugplattformen notwendig bleiben.

China und Überkapazitäten erhöhen den Druck

Als Gründe für den tiefgreifenden Umbau nennt Volkswagen vor allem den wachsenden Wettbewerbsdruck aus China, hohe Zölle und unzureichend ausgelastete Produktionskapazitäten. Besonders chinesische Hersteller setzen den Konzern bei Elektrofahrzeugen zunehmend unter Druck. Gleichzeitig sollen die Maßnahmen helfen, die operative Rendite deutlich zu verbessern. Bis 2030 soll sie von derzeit 3,8 % auf 9 % steigen.

Umbau soll sich langfristig auszahlen

Die hohen Restrukturierungskosten belasten Volkswagen zunächst erheblich. Langfristig sollen niedrigere Personalkosten und effizientere Produktionsstrukturen diese Belastungen jedoch ausgleichen. Entscheidend wird sein, wie schnell der Konzern die geplanten Einsparungen tatsächlich realisieren kann. Für die Volkswagen-Aktie dürfte deshalb neben den kurzfristigen Milliardenkosten vor allem die Frage zählen, ob der Umbau die Margen nachhaltig verbessert und der Konzern im internationalen Wettbewerb wieder an Boden gewinnt.

Bn-Redaktion/tb
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