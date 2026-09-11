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Siemens Energy

JPMorgan sieht 71 % Potenzial für die Aktie 11.09.2026, 15:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy
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© Siemens Energy
Die Siemens-Energy-Aktie gehört am 11. September 2026 zu den stärksten Werten im DAX und steigt zeitweise um 2 % auf 143,58 Euro. Zusätzlichen Rückenwind liefert eine positive Einschätzung von JPMorgan mit einem Kursziel von 245 Euro. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch trotz der heutigen Erholung beträchtlich.
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Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 143,34 EUR +1,83 % L&S Exchange

Siemens Energy führt den DAX an

Nach der jüngsten Schwächephase greifen Anleger bei Siemens Energy am Freitag wieder zu. Die Aktie steigt zeitweise auf 143,58 Euro und damit um 2 %, während der DAX insgesamt rund 0,55 % zulegt. Damit setzt sich Siemens Energy an die Spitze des deutschen Leitindex. Dennoch liegt das Papier noch rund 25 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 188,59 Euro. Das 52-Wochen-Tief befindet sich bei 93,13 Euro.

JPMorgan hält an 245 Euro fest

Unterstützung erhält die Aktie von JPMorgan. Die US-Bank bestätigt ihre Einstufung „Overweight“ und belässt das Kursziel bei 245 Euro. Gegenüber einem Kurs von 143,58 Euro entspricht dies rechnerisch einem Potenzial von rund 71 %. Siemens Energy befindet sich zudem weiterhin auf der „Analyst Focus List“. Damit zählt der Energietechnikkonzern aus Sicht der Bank zu den besonders interessanten Aktien innerhalb des beobachteten Universums.

Nachfrage bleibt auf hohem Niveau

Die positive Einschätzung folgt auf Gespräche mit Konzernchef Christian Bruch. Demnach entwickelte sich die Nachfrage auch während des Sommers weiterhin stark. Zudem sieht Bruch Siemens Energy auf einem guten Weg, beim Jahresgewinn das obere Ende der angestrebten Spanne zu erreichen. Besonders die weltweit steigenden Investitionen in Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren sorgen weiterhin für hohen Bedarf an den Technologien des Konzerns.

Rekordauftragsbestand gibt Planungssicherheit

Die operative Entwicklung hatte bereits im laufenden Geschäftsjahr deutlichen Rückenwind geliefert. Nach dem zweiten Quartal erreichte der Auftragsbestand einen Rekordwert von 154 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg der Umsatz auf 10,3 Milliarden Euro. Siemens Energy hob daraufhin seine Erwartungen an und stellte für 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 % sowie einen Gewinn nach Steuern von rund 4 Milliarden Euro in Aussicht.

Umbau bleibt weiteres Thema

Parallel zum starken operativen Geschäft arbeitet Siemens Energy an seiner Konzernstruktur. Der Geschäftsbereich Transformation of Industry soll verselbstständigt werden, während sich der Konzern stärker auf besonders wachstumsstarke Bereiche konzentriert. Für die Aktie bleibt nun entscheidend, ob Siemens Energy die hohen Erwartungen an Wachstum und Profitabilität erfüllen kann. Die heutige DAX-Spitzenposition liefert kurzfristig Rückenwind, der große Abstand zum Kursziel von JPMorgan zeigt zugleich, wie ambitioniert die Erwartungen der Analysten bleiben.

Bn-Redaktion/tb
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