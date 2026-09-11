Anzeige
++++++ Positiver Ausblick: „STRONG BUY“ für NurExone Biologic! ++++++
Portfolio-Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Oracle überzeugt mit Quartalszahlen

Oracle Aktie freundlich Umsatz und Gewinn steigen Cloud Geschäft stützt Wachstum 11.09.2026, 13:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Oracle überzeugt mit Quartalszahlen: Oracle Aktie freundlich Umsatz und Gewinn steigen Cloud Geschäft stützt Wachstum
AI MODIFIED
© Bild: iStock.com/Galeanu Mihai
Die Oracle Aktie zeigt sich nach den Quartalszahlen freundlich. Der US Software- und Cloudkonzern steigerte Umsatz und Gewinn und übertraf beim Umsatz die Erwartungen der Analysten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 139,88 EUR +0,17 % Lang & Schwarz

Starke Zahlen nach Börsenschluss

Oracle hat nach US Börsenschluss seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt und damit Anleger überzeugt. Der Konzern konnte sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass die Umsatzerwartungen übertroffen wurden.

Für die Aktie ist das ein wichtiges Signal. Oracle steht im Wettbewerb mit großen Cloud- und Softwareanbietern und muss zeigen, dass das Unternehmen auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiter wachsen kann. Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach den Lösungen des Konzerns robust bleibt.

Cloud Geschäft bleibt Wachstumstreiber

Ein zentraler Faktor bleibt das Cloud Geschäft. Unternehmen investieren weiter in digitale Infrastruktur, Datenbanken, Unternehmenssoftware und KI Anwendungen. Oracle profitiert davon, dass viele Kunden ihre IT Systeme modernisieren und stärker in die Cloud verlagern.

Gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gewinnt leistungsfähige Cloud Infrastruktur an Bedeutung. Rechenleistung, Datenmanagement und sichere Unternehmensplattformen sind für viele Firmen entscheidend, um KI Anwendungen sinnvoll einzusetzen. Oracle versucht sich hier stärker als wichtiger Anbieter neben den großen Hyperscalern zu positionieren.

Aktie reagiert freundlich

An der Börse kam die Bilanz gut an. Die freundliche Reaktion zeigt, dass Anleger die Zahlen als Bestätigung der Wachstumsgeschichte sehen. Entscheidend ist nicht nur, dass Oracle gewachsen ist, sondern auch, dass der Konzern die Erwartungen beim Umsatz übertreffen konnte.

Trotzdem bleibt die Messlatte hoch. Nach der starken Aufmerksamkeit für Cloud und KI Aktien erwarten Investoren klare Fortschritte bei Wachstum, Margen und Ausblick. Sollte Oracle in den kommenden Quartalen schwächere Signale liefern, könnte die Aktie schnell wieder unter Druck geraten. Oracle hat mit steigenden Umsätzen und Gewinnen sowie übertroffenen Umsatzerwartungen überzeugt. Die Aktie profitiert von der robusten Nachfrage nach Cloud, Datenbanklösungen und KI Infrastruktur. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Oracle das Wachstumstempo halten und seine Position im Cloud Wettbewerb weiter ausbauen kann.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GN1H5N
Ask: 2,48
Hebel: 5,48
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN1H5N. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Adobe enttäuscht mit Ausblick: Adobe Aktie unter Druck vorsichtige …

13:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharmaaktie: Novo Nordisk auf Juni-Tief nach Abstufung

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalsbericht: Oracle toppt Prognosen mit Cloud-Wachstum

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise gehen durch die Decke: Shell – Aktie dreht auf. Wo …

10:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Geht der Index mit einem Knall ins Wochenende? Commerzbank …

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktbericht: DAX sucht Halt vor US-Inflationsdaten

9:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie fällt: Warum der DAX-Riese unter Druck bleibt

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl über 100 Dollar: DAX zwischen Inflation und Zinsangst

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer