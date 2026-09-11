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DAX – Geht der Index mit einem Knall ins Wochenende?

Commerzbank lässt nichts anbrennen – Ziel 45 Euro 11.09.2026, 10:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Geht der Index mit einem Knall ins Wochenende? Commerzbank lässt nichts anbrennen – Ziel 45 Euro
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© 2026 Commerzbank AG
Dem DAX droht ein Wochenschluss mit Knalleffekt. Im gestrigen Donnerstagshandel (10. September) ging der deutsche Leitindex weiter in die Knie. Ein Test der Marke von 25.000 Punkten scheint nunmehr unausweichlich zu sein.
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Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 42,66 EUR +1,95 % TTMzero RT

Die Leitzinsanhebung der EZB, die robusten US-Erzeugerpreisdaten und nicht zuletzt die haussierenden Ölpreise setzten dem Index am gestrigen Donnerstag zu. Die Leitzinsanhebung der EZB wurde erwartet. Die US-Erzeugerpreisdaten blieben auch im Rahmen der Erwartungen, fielen aber letztendlich sehr robust aus. Der Ölmarkt eskalierte hingegen. Brent-Öl durchbrach kürzlich die Schallmauer von 100 US-Dollar. Das damit installierte Kaufsignal entfaltet seine Wirkung und das mit großer Vehemenz. Mittlerweile hat Brent bereits die 105 US-Dollar hinter sich gelassen. Ein Ende der Mega-Rallye ist nicht abzusehen. 

Das Ergebnis der Entwicklungen lässt sich an der Renditeentwicklung der US-Staatsanleihen ablesen. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen schossen gestern über die Marke von 4,9 Prozent. Die 5-Prozent-Marke liegt damit in Reichweite. Die Renditen der nicht minder wichtigen 2-jährigen US-Staatsanleihen jagten über die Marke von 4,5 Prozent-Marke und nehmen nun die 4,6 Prozent ins Visier. 

Auf den DAX wartet im heutigen Tagesverlauf noch eine eminent wichtige Bewährungsprobe. Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten könnte dem Index einen kräftigen Schub in jedwede Richtung geben. Es sollte nicht überraschen, wenn die Handelswoche mit einem Knall endet.

Zu den technisch stärksten DAX-Aktien zählt aktuell die von der UniCredit umworbene Commerzbank. Der Vorstoß über die 40 Euro manifestiert sich zusehends. 

Commerzbank Aktienchart

Commerzbank lässt nichts anbrennen – Ziel 45 Euro

Für die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) läuft es. Mit dem Ausbruch über die 40 Euro setzte die Aktie frische Kräfte frei. Eine Bewegung auf 45 Euro sollte ob es starken Momentums nicht überraschen. Und um dieses nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 40 Euro begrenzt werden. Ein Rücksetzer unter die 40 Euro wäre aus charttechnischer Sicht zwar kein Beinbruch, aber ein Warnsignal wäre es allemal. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 38 Euro zu verorten. Dort verläuft neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch der bis dato dominierende Aufwärtstrend. Sollte es für die Commerzbank-Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Aktie nach wie vor mit „neutral“ ein. Das Kursziel hoben sie von 38 Euro auf 39 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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