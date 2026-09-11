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Ölpreise gehen durch die Decke

Shell – Aktie dreht auf. Wo liegen die nächsten Kursziele? 11.09.2026, 10:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise gehen durch die Decke: Shell – Aktie dreht auf. Wo liegen die nächsten Kursziele?
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© Foto von Marc Rentschler auf Unsplash
Die Lage im Nahen Osten insbesondere die Situation rund um die Straße von Hormus belastet die Stimmung am Ölmarkt unverändert. Die Nervosität unter den Marktakteuren nimmt zu. Die Lage droht vollends zu eskalieren.
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Shell 41,17 EUR -0,21 % Quotrix Düsseldorf

Dass die Nervosität am Anschlag ist, verdeutlicht der kräftige Anstieg der Ölpreise in den letzten Tagen. Nachdem Brent-Öl die Marke von 100 US-Dollar erreicht hatte, hoffte der eine oder andere Marktakteur womöglich auf Gewinnmitnahmen. Doch diese blieben aus. Stattdessen schnitt Brent-Öl durch die 100 US-Dollar, wie das sprichwörtlich heiße Messer durch die Butter. Das damit ausgelöste Kaufsignal entfaltet zur Stunde mit Dynamik und Vehemenz seine Wirkung. Brent-Öl hat nunmehr die Chance, bis auf 110 US-Dollar / 115 US-Dollar zu laufen.

Vor dem Hintergrund der eskalierenden Ölpreise machen sich auch die Aktien der Ölproduzenten auf den Weg gen Norden. Die Shell-Aktie ist da keine Ausnahme. Wo liegen die nächsten Kursziele? Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur Shell-Aktie vom 26. August stand die Aktie des britischen Ölproduzenten noch unter Druck. Der Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich von 34 GBP scheiterte damals. 

Shell Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Shell – Aktie dreht auf. Wo liegen die nächsten Kursziele?

In den letzten Tagen ließ die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) nichts anbrennen. Der Ausbruch über den wichtigen Widerstand von 34 GBP gelang nun vor dem Hintergrund der eskalierenden Ölpreise. Damit ist die Shell-Aktie aber noch nicht aus dem Schneider. Nun muss es darum gehen, das markante Hoch bei 36 GBP aufzubrechen. Der Druck steigt. Sollte es für die Shell-Aktie darüber hinausgehen, würde sich die Tür in Richtung 40 GBP öffnen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan sind unverändert optimistisch für die Aktie. Die Einstufung der Analysten lautet „overweight“. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner bei 3.600 Pence. Deutlich optimistischer sind die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Ihr Votum lautet ebenfalls „overweight“. Das Kursziel für die Shell-Aktie hoben sie von 4.500 Pence auf 4.700 Pence. Die Analysten der kanadischen RBC bewerten Shell mit „sector perform“. Das Kursziel für die Aktie setzen sie mit 4.000 Pence an.

Zusammengefasst

Die Aktie hat die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 36 GBP die Tür in Richtung 40 GBP zu öffnen. In der aktuellen Gemengelage sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die Marke von 33 GBP wäre ein Warnzeichen. 

Bn-Redaktion/mt
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