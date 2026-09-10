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Hochtief im freien Fall

DAX-Wert verliert 7,4 % 10.09.2026, 17:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hochtief
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© Bild von LEEROY Agency auf Pixabay
Die HOCHTIEF-Aktie gerät am 10. September 2026 massiv unter Druck und fällt zeitweise um 7,4 %. Das Papier notierte am späten Nachmittag bei 404,40 Euro und damit am bisherigen Tagestief. Der kräftige Rücksetzer steht im deutlichen Kontrast zur starken operativen Entwicklung und dem zuletzt auf Rekordniveau gestiegenen Auftragsbestand.
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Hochtief 407,90 EUR -6,53 % Lang & Schwarz

HOCHTIEF fällt auf 404,40 Euro

Die HOCHTIEF-Aktie gehört am Donnerstag zu den schwächsten Werten im DAX. Gegen 16:53 Uhr notiert das Papier bei 404,40 Euro und verliert damit 7,4 % beziehungsweise 32,30 Euro. Der Vortageskurs lag bei 436,40 Euro. Nach einer Eröffnung bei 438,40 Euro erreichte die Aktie zunächst ein Tageshoch von 439 Euro, bevor der Verkaufsdruck deutlich zunahm. Mit 404,40 Euro markierte das Papier zugleich sein bisheriges Tagestief.

Abstand zum Jahreshoch wächst deutlich

Durch den erneuten Kursrutsch hat sich die Entfernung zum 52-Wochen-Hoch weiter vergrößert. Dieses liegt bei 554,50 Euro. Vom aktuellen Kursniveau aus müsste die HOCHTIEF-Aktie damit um rund 37 % steigen, um den Höchststand wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief liegt dagegen bei 214,10 Euro. Trotz des deutlichen Tagesverlusts befindet sich die Aktie somit weiterhin klar über den Tiefständen der vergangenen zwölf Monate.

KI-Fantasie wird zum Risikofaktor

HOCHTIEF wurde in den vergangenen Monaten auch als indirekter Profiteur des KI-Booms gehandelt. Der Konzern ist stark im Bau von Rechenzentren engagiert und profitiert von hohen Investitionen in digitale Infrastruktur. Genau diese starke Verbindung zur KI-Investitionsstory kann bei zunehmender Skepsis gegenüber hoch bewerteten KI-nahen Aktien jedoch auch zum Belastungsfaktor werden. Entsprechend sensibel reagiert der Kurs auf Stimmungswechsel im Technologiesektor.

Auftragsbestand erreicht Rekordniveau

Operativ steht HOCHTIEF weiterhin auf einer soliden Basis. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 10 % auf 20,1 Milliarden Euro. Der operative Konzerngewinn legte um 35 % auf 480 Millionen Euro zu. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang währungsbereinigt um 25 % auf 31,5 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 84,8 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert und lag 23 % über dem Vorjahresniveau.

Gewinnprognose bleibt deutlich höher

Für 2026 erwartet HOCHTIEF inzwischen einen operativen Konzerngewinn zwischen 1,025 und 1,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 30 bis 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zuvor hatte der Konzern lediglich 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der heutige Kursrutsch zeigt dennoch, dass starke Fundamentaldaten kurzfristig nicht vor deutlichen Bewertungsabschlägen schützen. Entscheidend bleibt nun, ob sich die Aktie oberhalb der Marke von 400 Euro stabilisieren kann.

Bn-Redaktion/tb
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