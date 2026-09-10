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EZB-Entscheid

DAX nach Zinserhöhung weiter unter Druck 10.09.2026, 14:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

EZB-Entscheid: DAX nach Zinserhöhung weiter unter Druck
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© BörsenNEWS.de
Mit Brent-Öl auf dem höchsten Stand seit Mai und bereits zwei EZB-Zinserhöhungen in diesem Jahr wächst unter Marktteilnehmern die Sorge vor einer hartnäckigen Inflation. Am Freitag stehen US-Preisdaten auf der Agenda, die weiteren Aufschluss über den Zinspfad geben könnten. Wie nachhaltig der Druck auf den deutschen Aktienmarkt bleibt, zeigt sich auch an der Wochenbilanz: Binnen fünf Handelstagen verlor der DAX rund zwei Prozent.
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Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent erhöht – die zweite Anhebung in diesem Jahr. Der DAX notierte am Nachmittag mit rund 25.513 Punkten nahezu unverändert und zeigte damit eine verhaltene Reaktion auf die weitgehend erwartete Entscheidung.

Ölpreis befeuert Inflationssorgen

Hintergrund der erneuten Zinserhöhung ist der anhaltende Preisauftrieb, der maßgeblich vom Ölmarkt ausgeht. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Rohstoffnotierungen deutlich in die Höhe getrieben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt rund 102,50 US-Dollar – das höchste Niveau seit Mai. Bereits Mitte Juni hatte die EZB mit der ersten Leitzinsanhebung seit September 2023 auf diesen Preisdruck reagiert.

Mit dem erneuten Schritt auf 2,50 Prozent signalisieren die Währungshüter, dass sie die Inflationsentwicklung weiterhin als ernst einschätzen. Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass die Teuerungsrate in den kommenden Monaten weiter steigen und sich dem negativen Szenario der EZB annähern dürfte. Die Märkte rechnen bereits mit zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr.

0,5 % Zinserhöhung wäre für die Longseite Gift nachher. 0,25 % dürfte eingepreist sein.

@Funzel in DAX Prognose / Germany 40

Dass der Markt kaum reagierte, überrascht Beobachter nicht: Der Viertelprozentpunkt galt als ausgemacht. Richtungsweisend dürfte die EZB-Pressekonferenz am frühen Nachmittag werden, die Aufschluss über den weiteren Zinspfad geben soll. Aus dem Umfeld von QC Partners hieß es, entscheidend sei der Ausblick der EZB – die Märkte gingen von weiter steigenden Zinsen aus.

Tech-Werte unter Druck, Wochenbilanz bleibt negativ

Im bisherigen Wochenverlauf hatte der DAX rund zwei Prozent verloren und war dabei unter seine 50-Tage-Linie gerutscht. Das Wochentief lag bei 25.512 Punkten. Auch internationale Märkte standen unter Druck: Der Dow Jones Industrial schloss am Vorabend 0,77 Prozent schwächer auf 52.380 Punkte und damit auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli. Die zehnjährige US-Treasury-Rendite notierte bei 4,86 Prozent und erhöhte den Druck auf Wachstumswerte zusätzlich.

Im Frankfurter Handel zeigten sich besonders Technologie- und Softwaretitel schwach. SAP verloren 2,6 Prozent, Nemetschek büßte 1,3 Prozent ein, Teamviewer gab 1,4 Prozent nach – Anleger agierten zurückhaltend vor den Quartalsergebnissen von Oracle und Adobe, die nach US-Börsenschluss erwartet werden. Auf der Gegenseite verzeichneten RWE, Porsche, MTU Aero Engines und DHL nach positiven Einschätzungen aus dem US-Investmentbanking moderate Kursgewinne von bis zu 1,5 Prozent. Ob der DAX seinen Tagesausgang im Plus oder Minus beschließt, dürfte der Ton der EZB-Pressekonferenz noch maßgeblich mitentscheiden.

Bn-Redaktion/sb
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