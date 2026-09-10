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Aixtron

Da braut sich etwas zusammen 10.09.2026, 13:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aixtron: Da braut sich etwas zusammen
AI MODIFIED
© Redaktion - Symbolbild mithilfe von KI generiert
Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des deutschen Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron überschrieben wir an dieser Stelle am 19. August 2026 mit „Steht die Aktie bald bei 20 Euro?“. Die Aktie scheiterte zuvor einem markanten Widerstandsbereich. Zudem hatten Aktien mit KI-Bezug in der damaligen Gemengelage einen schweren Stand. Vieles sprach für eine Ausdehnung der damals dominierenden Abwärtsbewegung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AIXTRON 37,23 EUR -0,93 % Lang & Schwarz

Ein Test der 20 Euro blieb der Aktie bislang zwar erspart, doch dieses Szenario ist noch nicht vom Tisch. Die aktuelle charttechnische Konstellation verdeutlicht es. Eine weitere Abwärtswelle scheint in Vorbereitung zu sein. 

Aixtron – Da braut sich etwas zusammen

Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) reagierte bekanntlich recht positiv auf die Ende Juli vorgelegten Halbjahreszahlen. Auf die Zahlen gingen wir detailliert im Kommentar am 19. August ein. Vor allem in den Punkten Auftragseingang und Entwicklung des free cash flows wusste Aixtron zu überzeugen. Das schwache EBIT trübte hingegen das Bild.  Im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen startete eine kräftige Erholung, die die Aktie aus einer misslichen charttechnischen Lage holte. 

Aixtron Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung drohte der Verlust der eminent wichtigen Unterstützungszone 32 Euro / 30 Euro. Ein Bruch der Unterstützung konnte verhindert werden. Die Aktie erholte sich auf 43,8 Euro, traf dort aber auf einen massiven Widerstand. Mit dem Erreichen der Widerstandszone sahen Marktakteure die Zeit gekommen, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie setzte zurück und drohte, auf 32 Euro durchgereicht zu werden. Im Bereich von 34,6 Euro und damit im Bereich der 200-Tage-Linie stoppte der Rücksetzer zunächst. 

Aus charttechnischer Sicht könnte sich nun eine symmetrische Dreiecksformation ausbilden. Diese ambivalente Chartformation könnte die Kursentwicklung durcheinanderwirbeln und bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch die Zone 32 Euro / 30 Euro unter Druck setzen. Sollte es sogar unter die 30 Euro gehen, kann eine Ausdehnung der Bewegung auf 21 Euro / 20 Euro nicht ausgeschlossen werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 43,8 Euro.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research stufen die Aixtron-Aktie mit „hold“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 43 Euro. Die Analysten von JPMorgan sind optimistischer. Ihr Votum lautet unverändert „overweight“ und das Kursziel 60 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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