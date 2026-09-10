Anzeige
++++++ Agnico Eagle übernimmt 19,99%: Craig Parrys Vizsla Copper entwickelt sich zu einer nordamerikanischen Rohstoffplattform ++++++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
DAX im Auge des Orkans

Deutsche Telekom – Aktie droht ein heftiges Kursdebakel 10.09.2026, 13:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX im Auge des Orkans: Deutsche Telekom – Aktie droht ein heftiges Kursdebakel
AI MODIFIED
© Deutsche Telekom AG / KI-Fabrik: Eine Einheit bestückt mit GPUs, genannt POD, in der KI-Fabrik
Der DAX zieht sich immer weiter zurück. Der Kontakt zur eminent wichtigen Marke von 26.000 Punkten ist abgerissen. Es bedarf nun einer Kraftanstrengung, um diesen Kontakt wieder herzustellen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,86 EUR ±0,00 % Tradegate

Gewinnmitnahmen dominieren das aktuelle Handelsgeschehen im deutschen Leitindex. Zum einen dürften diese von der Entwicklung am Ölmarkt befeuert werden. Brent-Öl hat die Marke von 100 US-Dollar überschritten. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind hoch. Die Angst vor einer Zinserhöhung der Fed manifestiert sich darin. Stichwort Zinsschritt: Die EZB gibt in Kürze (nach Redaktionsschluss) ihre aktuelle Entscheidung über die Leitzinsen bekannt. Der Markt hat sich auf eine Erhöhung um 25 Basispunkte eingestellt. 

Für den DAX bleibt es im weiteren Tagesverlauf hochgradig spannend. In den USA werden die aktuellen Daten zu den US-Erzeugerpreisen erwartet. Diese bilden sozusagen das Vorprogramm für die US-Verbraucherpreisdaten, die am morgigen Freitag eine überaus turbulente Handelswoche beschließen werden. 

Für den DAX zeichnet sich ein Konsolidierungsszenario immer deutlicher ab. Aktuell notiert der deutsche Leitindex im Bereich von 25.500 Punkten. Der Kontakt zum bisherigen Jahreshoch und der Zone um 26.000 Punkte ist abgerissen. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 25.000 Punkte scheint unausweichlich. Überraschend positive US-Erzeuger- und Verbraucherpreisdaten könnten dem DAX hingegen wieder „Leben einhauchen“. 

Auch die Aktie der Deutschen Telekom steuert auf spannende Handelstage zu. Medienberichte, wonach der aktivistische Investor Elliott Investment Management bei der Deutschen Telekom eingestiegen ist, wirbelten jede Menge Staub auf. Noch immer ist nicht ganz klar, in welchem Umfang der Einstieg vollzogen wurde, da offenkundig noch keine Schwellen für eine Stimmrechtsmeldung erreicht wurden. Nach anfänglicher Euphorie über den Einstieg setzte sich zuletzt der Staub wieder. Die Aktie geriet unter Druck. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Deutsche Telekom – Aktie droht ein heftiges Kursdebakel

In der letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) haben wir die potenzielle V-Formation (orange) thematisiert. Diese könnte nun über einen Rücksetzer unter die Marke von 28 Euro aufgelöst werden. Der obere Chart verdeutlicht die Relevanz dieses Kursbereiches. Neben dem Aufwärtstrend verlaufen hier eine wichtige Horizontalunterstützung und die 38-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie wurde bereits unterschritten. Das ist ein deutliches Warnsignal. Sollte es nun auch noch unter die 28 Euro gehen, muss mit einem knackigen Rücksetzer auf 26 Euro oder gar 24 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild aufzuhellen, muss es über das Widerstandscluster 29,5 Euro / 30,5 Euro gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR6TFY
Ask: 1,49
Hebel: 19,00
mit starkem Hebel
MK06C2
Ask: 6,46
Hebel: 4,31
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR6TFY MK06C2. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aixtron: Da braut sich etwas zusammen

13:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold vor Trendwende, Kupfer auf Rekordjagd: Diese Gold- & …

11:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia: Darum wird Huangs Auftritt jetzt entscheidend

Gestern 17:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Metaplanet: Vertrauenskrise trotz Bitcoin-Boom

Gestern 17:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia überrascht: Warum die Schulden weniger gefährlich sind als…

Gestern 13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger in gespannter Erwartung: Ist die ASML-Aktie stark …

Gestern 13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie: Was hinter dem überraschenden Kurssprung steckt

Gestern 13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall -3%: Warum die Erholung schon wieder ins Wanken gerät

Gestern 12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer