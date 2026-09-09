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Metaplanet

Vertrauenskrise trotz Bitcoin-Boom 09.09.2026, 17:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Metaplanet: Vertrauenskrise trotz Bitcoin-Boom
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© Symbolbild von pattymalajak auf Pixabay
Metaplanet-CEO Simon Gerovich räumt Fehler in der Kommunikation mit den Aktionären ein, doch die Sorgen über Governance, Bezugsrechte und eine mögliche Verwässerung bleiben bestehen. Besonders die bis zu 319,46 Millionen potenziellen Aktien sowie Gerovichs Verbindungen zu einem Großaktionär belasten das Vertrauen, während die Aktie innerhalb von zwei Handelstagen rund 17 Prozent verlor. Gleichzeitig hält Metaplanet an seiner Bitcoin-first-Strategie fest und hat seinen Bestand auf 43.000 BTC ausgebaut.
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CEO Gerovich räumt Fehler ein - doch die Vertrauenskrise bleibt

Bei Metaplanet ist die Stimmung unter den Aktionären angespannt. CEO Simon Gerovich versuchte am Sonntag, öffentlich gegenzusteuern, und räumte ein, das Unternehmen habe „keine gute Arbeit“ bei der Kommunikation mit den Aktionären geleistet. Für einen Vorstandschef ist ein derart offenes Eingeständnis ungewöhnlich. Die Reaktion am Aktienmarkt zeigte jedoch, dass sich die bestehenden Zweifel damit nicht ausräumen ließen.

Am Dienstag verlor die Metaplanet-Aktie knapp 10 Prozent. Zusammen mit dem bereits schwachen vorherigen Handelstag summierte sich das Minus innerhalb von zwei Sitzungen auf 17 Prozent. Im Zentrum der Debatte steht damit weniger eine einzelne Mitteilung als vielmehr die Frage, ob die Unternehmensführung bestehende Governance-Bedenken ausreichend adressiert.

319 Millionen potenzielle Aktien rücken Governance in den Mittelpunkt

Die Ursachen der aktuellen Diskussion reichen mehrere Wochen zurück. Vor gut drei Wochen hatte der Verwaltungsrat beschlossen, die Bedingungen der 10. Serie der Aktienbezugsrechte zu verändern und die Zahl der potenziellen Aktien auf 319.464.000 festzulegen. Anschließend hatte sich die Aktie zeitweise um 13,1 Prozent erholt.

Die zwischenzeitliche Beruhigung hielt jedoch nicht dauerhaft an. Im Fokus steht weiterhin, welche Verwässerung für bestehende Anteilseigner durch spätere Ausübungen der Bezugsrechte entstehen könnte. Gleichzeitig sorgen die persönlichen Verbindungen von Gerovich zu MMXX Ventures, einem Aktionär von Metaplanet, für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Laut Medienberichten waren insbesondere die Struktur des Optionspools sowie die Nähe des CEO zu einem Großaktionär zentrale Themen hinter der jüngsten Verunsicherung.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt eine Transaktion von Gerovich selbst. Am 28. August übte er 92.000 Bezugsrechte aus und erhielt dafür 64.032.000 Stammaktien. Sein Gesamtbestand erhöhte sich dadurch auf 79.587.500 Aktien. Die neu ausgegebenen Papiere unterliegen allerdings einer fünfjährigen Haltefrist bis August 2031. Ein kurzfristiger Verkauf dieser Aktien ist damit ausgeschlossen.

Formal wurden die entsprechenden Bedingungen und Sperrfristen offengelegt. Für Aktionäre spielt neben der rechtlichen Ausgestaltung jedoch auch die zeitliche Einordnung solcher Vorgänge eine Rolle, insbesondere wenn gleichzeitig eine breitere Debatte über Governance und Interessenkonflikte geführt wird.

Bitcoin-first bleibt der Kern der Metaplanet-Strategie

Während die Governance-Fragen derzeit einen großen Teil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen, verfolgt Metaplanet seine operative Bitcoin-Strategie weiter. Seit April 2024 richtet das Unternehmen sein Geschäftsmodell konsequent auf einen „Bitcoin-first“-Ansatz aus.

Im zweiten Quartal erwarb Metaplanet weitere 2.823 Bitcoin und kam damit auf einen Bestand von 43.000 BTC. Bereits im ersten Quartal hatte das Unternehmen 5.075 Bitcoin gekauft. Mit einem kumulierten Bestand von 40.177 BTC hatte sich Metaplanet zwischenzeitlich auf Platz drei der öffentlich gehandelten Bitcoin-Halter vorgearbeitet. Vor dem japanischen Unternehmen lagen zu diesem Zeitpunkt lediglich Strategy und Twenty One Capital.

Die jüngste Kontroverse verändert damit zunächst nichts an der grundsätzlichen Ausrichtung des Unternehmens. Im Mittelpunkt der Diskussion steht vielmehr die Frage, wie Managemententscheidungen, Kapitalmaßnahmen und die Beziehungen zu größeren Anteilseignern gegenüber dem Kapitalmarkt vermittelt werden.

Zwischen Bitcoin-Bestand und Aktionärsvertrauen wächst die Kommunikationsaufgabe

Die hohe Schwankungsbreite der Metaplanet-Aktie unterstreicht, wie sensibel der Markt auf neue Informationen reagiert. Die 30-Tage-Volatilität liegt bei 81 Prozent. Zuletzt wurde die Aktie mit 1,43 Euro gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 4,82 Euro, womit der aktuelle Kurs rund 70 Prozent darunter liegt.

Gerovichs öffentliche Aussage macht deutlich, dass das Management die Kritik an seiner bisherigen Kommunikation wahrgenommen hat. Das Eingeständnis allein beantwortet jedoch nicht sämtliche Fragen, die sich aus der Ausgestaltung der Aktienbezugsrechte, einer möglichen Verwässerung und den Verbindungen zwischen Führungsebene und Aktionären ergeben.

Damit stehen bei Metaplanet derzeit zwei Entwicklungen nebeneinander: Auf der einen Seite setzt das Unternehmen seine umfangreiche Bitcoin-Strategie unverändert fort und hat seinen Bestand innerhalb weniger Quartale deutlich ausgebaut. Auf der anderen Seite verlangt die Kapitalstruktur zunehmend nach transparenter Kommunikation darüber, wie Bezugsrechte, Beteiligungen des Managements und Beziehungen zu Großaktionären ausgestaltet sind. Gerade angesichts von 319.464.000 potenziellen Aktien dürfte dieses Thema für die weitere Wahrnehmung des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen.

Bn-Redaktion/aw
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