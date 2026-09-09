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SAP-Aktie

Was hinter dem überraschenden Kurssprung steckt 09.09.2026, 13:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
AI MODIFIED
© SAP SE / Stephan Daub
Die SAP-Aktie meldet sich nach schwächeren Handelstagen mit deutlichen Kursgewinnen zurück. Während der DAX insgesamt nachgibt, gehört der Softwarekonzern am Mittwoch zu den stärkeren Werten im Leitindex. Nun richtet sich der Blick darauf, ob die Erholung Bestand haben kann.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 185,40 EUR +2,05 % L&S Exchange

SAP setzt sich vom DAX ab

Im Xetra-Handel legte die Aktie am Mittwochmittag deutlich zu. Damit entwickelte sich SAP klar besser als der Gesamtmarkt, der gleichzeitig unter Druck stand.

Für den Softwarekonzern bedeutet die Bewegung eine Erholung nach den jüngsten schwächeren Tagen. Ob daraus allerdings ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, bleibt zunächst offen.

Auch im Tagesverlauf zeigte die Aktie Stärke und erreichte zwischenzeitlich ein höheres Niveau als zum Handelsstart. Das gestiegene Interesse zeigt sich zudem am Handelsvolumen.

Noch Abstand zum Jahreshoch

Trotz der aktuellen Erholung befindet sich die SAP-Aktie weiterhin deutlich unter ihrem bisherigen 52-Wochen-Hoch. Dieses wurde im vergangenen Jahr erreicht.

Gleichzeitig liegt der Titel noch spürbar über seinem Jahrestief, das im Sommer markiert wurde. Die aktuelle Entwicklung bewegt sich damit innerhalb einer weiterhin vergleichsweise großen Handelsspanne.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Neben der Kursentwicklung sprechen auch die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen für ein weiterhin solides operatives Umfeld.

Im vergangenen Quartal konnte SAP den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Auch beim Gewinn je Aktie verzeichnete der Konzern eine Verbesserung.

Damit bleibt die operative Entwicklung ein wichtiger Faktor für die weitere Einschätzung der Aktie. Für das laufende Jahr rechnen Experten zudem mit einem weiteren Gewinn je Aktie.

Nächster Termin rückt näher

Für Anleger dürfte insbesondere der nächste Quartalsbericht von Bedeutung sein. SAP wird voraussichtlich im Oktober die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.

Bis dahin bleibt die Frage offen, ob die aktuelle Erholung lediglich eine Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten darstellt oder ob sich daraus eine länger anhaltende Stabilisierung entwickelt.

Fazit

Die SAP-Aktie zeigt am Mittwoch deutlich nach oben und hebt sich damit vom schwächeren Gesamtmarkt ab. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dabei einen positiven operativen Hintergrund. Ob die Erholung weitergeht, dürfte sich jedoch erst im weiteren Handelsverlauf und mit Blick auf die kommenden Quartalszahlen zeigen.

Bn-Redaktion/js
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