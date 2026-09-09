Anzeige
+++>>> Gediegen Kupfer im Bohrkern: Kupfer auf Allzeithoch – und in diesem Bohrkern glänzt das Metall in reiner Form <<<+++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Jetzt wird es dramatisch!

Münchener Rück – Aktie mit einem Bein im Kursdebakel 09.09.2026, 10:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Jetzt wird es dramatisch! Münchener Rück – Aktie mit einem Bein im Kursdebakel
AI MODIFIED
© Redaktion - Symbolbild mithilfe von Ki generiert
Über der Aktie der Münchener Rück ziehen dunkle Wolken auf. Aus charttechnischer Sicht droht der Aktie ein Kursbeben. Das Ganze zeichnete sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 28. August ab. Damals thematisierten wir eine symmetrische Dreiecksformation. Diese ambivalente Formation wirbelte den Kursverlauf des Rückversicherers nun kräftig durcheinander.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 496,00 EUR -0,79 % Lang & Schwarz

Münchener Rück – Ausbruch aus dem Dreieck

Zur Ausgangslage: Die Münchener Rück (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) ging nach einer spektakulären Erholung zunächst in eine Seitwärtsbewegung über. Dabei kristallisierten sich die Kursbereiche um 500 Euro und 530 Euro als wichtige Begrenzungen heraus. Innerhalb dieser Range bildete sich das zuvor angesprochene symmetrische Dreieck (orange dargestellt) heraus. Die Dreiecke zeichnen sich durch eine große Ambivalenz aus – sie haben keine präferierte Ausbruchsrichtung. Zudem sind die ausgelösten Ausbruchsbewegungen mit einem großen Fehlerpotenzial behaftet. 

Aktie der Münchener Rück

Der Aktienkurs der Münchener Rück lief Ende August in die Spitze des Dreiecks. Ein Ausbruch stand unmittelbar bevor. Und so kam es dann auch. Die Aktie schoss mit Vehemenz in Richtung 530 Euro, löste das Dreieck somit über die Oberseite auf. Um dem Vorstoß auf der Oberseite mehr Relevanz zu verleihen, hätte die Aktie „nur“ noch über die 530 Euro laufen müssen. Ein entsprechender Versuch lief vielversprechend an. Doch dann passierte genau das, was in diesen Situationen tunlichst nicht passieren sollte. Gewinnmitnahmen kamen auf und verhinderten den Ausbruch. Zuletzt entwickelte der Rücksetzer große Dynamik, sodass aktuell der markante Unterstützungsbereich um 500 Euro im Fokus steht. 

So könnte es nun weitergehen

Halten die 500 Euro oder halten sie nicht? Das ist derzeit die zentrale Frage. Ein Rücksetzer unter die 500 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein fatales Zeichen. In diesem Fall würde die Aktie Gefahr laufen, weiter abzurutschen. Potenzielle Bewegungsziele liegen bei 485 Euro und 460 Euro. Sollten die 500 Euro hingegen halten, könnte es zur Fortsetzung der Seitwärtsbewegung kommen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Münchener Rück muss über die 530 Euro, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren. 

Das sagen Analysten

Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie bei 565 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC stufen die  Münchener Rück mit „sector perform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 500 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR7M7E
Ask: 2,76
Hebel: 21,38
mit starkem Hebel
MJ7YBZ
Ask: 8,10
Hebel: 6,12
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR7M7E MJ7YBZ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX mit erheblichen Abwärtsrisiken: Allianz – Aktie droht zu …

10:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie dreht auf: Goldman Sachs sieht weiter großes …

Gestern 16:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fresenius schießt an die DAX-Spitze: Das steckt hinter dem …

Gestern 15:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl nahe 100 Dollar: Das bedeutet der Preissprung für den DAX

Gestern 14:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon-Aktie stürzt 4% ab: Es droht der nächste Rückschlag

Gestern 13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW-Aktie vor dem Rebound? Jetzt könnte die nächste …

Gestern 12:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Hoffnung für VW: Warum Analysten jetzt wieder deutlich mehr …

Gestern 12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX droht heftiger Kursrücksetzer: Für Infineon wird es nun wieder…

Gestern 12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer