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DAX droht heftiger Kursrücksetzer

Für Infineon wird es nun wieder brenzlig 08.09.2026, 12:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX droht heftiger Kursrücksetzer: Für Infineon wird es nun wieder brenzlig
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Bislang verläuft die Börsenwoche nicht im Interesse des deutschen Leitindex.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 58,22 EUR -4,24 % L&S Exchange

Der DAX schwächelt auch im frühen Dienstagshandel, nachdem er bereits zu Wochenbeginn große Mühe hatte, sich oberhalb von 26.000 Punkten zu halten. Der Verlust dieser nicht nur psychologisch relevanten Marke droht unverändert. Im heutigen Dienstagshandel nimmt der Druck auf den DAX zu. Der Bereich von 25.900 Punkten musste bereits aufgegeben werden. Der Index muss nun aufpassen, dass sich kein signifikantes Abwärtsmomentum aufbaut. Sollte der DAX abreißen lassen müssen, könnte es für ihn schnell auf 25.000 Punkte gehen.

Blickt man in Richtung Ölmarkt, wird schnell deutlich, woher der Druck kommt, der auf die Aktienmärkte aktuell ausgeübt wird. Die Ölpreise haussieren. So hat sich der Preis für Brent-Öl mittlerweile auf 98 US-Dollar vorgearbeitet. Ein Sprung über die 100 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Die hohen Ölpreise halten die Inflationsängste und damit die Zinssorgen am Leben. Für den DAX brechen nun wichtige Handelstage an.

Das gilt auch für die Aktie des deutschen Halbleiterunternehmens Infineon. Hier sorgte ein zurückhaltender Kommentar von den Analysten von Morgan Stanley für einigermaßen Aufmerksamkeit. Der Markt nahm die Aussagen der Analysten zur Kenntnis. Die Aktie steht im frühen Dienstagshandel unter Druck. Dabei hatte sie sich gerade erst aus einer prekären charttechnischen Konstellation winden können. Doch nun droht neues Ungemach.

Infineon Technologies Börsennews

Für Infineon wird es nun wieder brenzlig

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) setzte zuletzt zu einer veritablen Zwischenerholung an. Im Ergebnis verteidigte die Aktie die wichtige Unterstützung von 54 Euro, die mit der 200-Tage-Linie zusammenfiel, und konnte zudem den bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt) aufbrechen. Im weiteren Verlauf verpasste es die Aktie jedoch, die untere Trendwende abzuschließen. Hierzu hätte es eines Vorstoßes über die 65 Euro bedurft. Doch bereits im Bereich von 60 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell droht der Aktie ein erneuter Test der 54 Euro. Sollte es für Infineon darunter gehen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 47 Euro drohen.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Infineon-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 85 Euro. Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Kursziel von 84 Euro, stuften die Aktie aber von „hold“ auf „buy“ hoch.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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