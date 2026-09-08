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Ölpreise nehmen Anlauf in Richtung 100 US-Dollar

BP – Das könnte bald gewaltig knallen! 08.09.2026, 12:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise nehmen Anlauf in Richtung 100 US-Dollar: BP – Das könnte bald gewaltig knallen!
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© Redaktion - Symbolbild mithilfe von KI generiert
Der Ölmarkt steht weiterhin im Fokus der Anleger. Die Situation im Nahen Osten will sich nicht nachhaltig beruhigen. Die jüngsten Entwicklungen befeuerten die Ölpreise. So notiert Brent-Öl zur Stunde im Bereich von 98 US-Dollar. Und auch WTI-Öl legte zuletzt kräftig zu und bewegt sich im Bereich 94 US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 553,14 GBX +1,19 % TTMzero RT

Es bleibt dabei: Die Situation im Nahen Osten gleicht unverändert dem sprichwörtlichen Pulverfass. Eine Eskalation scheint wahrscheinlicher als eine nachhaltige Beruhigung der Lage. Die Marktakteure sind entsprechend hochgradig nervös. 

Am Wochenende tagte das OPEC+ Format. Eine Ausweitung der Produktion hätte womöglich die Ölpreise zurückgedrängt, doch die OPEC+ entschied sich, das Produktionsniveau im Oktober unverändert zu belassen. Die Situation im Nahen Osten inklusive der Situation in der Straße von Hormus veranlassten die Förderländer zu diesem Schritt. Das nächste Treffen findet am 04. Oktober statt. 

Die Aktien der Ölproduzenten bleiben vor dem Hintergrund der exponierten Niveaus der Ölpreise gesucht – so auch die Aktie der britischen BP.

BP Aktienchart

BP – Das könnte bald gewaltig knallen!

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) beendete im Juli dieses Jahres eine knackige Korrektur durch einen fulminanten Kursanstieg. Der Abwärtstrend (rot dargestellt) wurde durchbrochen. Die Aktie jagte von 4,5 GBP auf 5,6 GBP. Daraufhin ging die Aktie des Ölkonzerns in eine Seitwärtsbewegung über. Fortan dominierten die Begrenzungen 5,6 GBP auf der Oberseite und 5,1 GBP auf der Unterseite das Handelsgeschehen. Innerhalb der letzten Wochen dürfte sich eine veritable Bewegungsdynamik aufgebaut haben. Diese könnte sich nun entladen, sofern die Aktie die Handelsspanne über eine der beiden Begrenzungen verlassen kann. 

Damit stellt sich folgende Ausgangslage dar: Bei einem Ausbruch über die 5,6 GBP würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 6,1 GBP eröffnen. Hingegen würde ein Rücksetzer unter die 5,1 GBP das Chartbild destabilisieren. Gleichzeitig könnte das daraus resultierende Verkaufssignal Abgaben in Richtung der Unterstützung bei 4,5 GBP provozieren. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays haben das Kursziel für die BP-Aktie von 650 Pence auf 685 Pence angehoben. Das Votum lautet nach wie vor „overweight“. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Kursziel 700 Pence für die Aktie. Das Votum lautet unverändert „outperform“. Die Analysten von Jefferies sind deutlich zurückhaltender in der Bewertung der Perspektiven für die Aktie – ihr Votum lautet „hold“ und das Kursziel 520 Pence. 

Bn-Redaktion/mt
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