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Neue Hoffnung für VW

Warum Analysten jetzt wieder deutlich mehr Potenzial sehen 08.09.2026, 12:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild VW
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© Bild von Dimitris Vetsikas auf Pixabay
Die Volkswagen-Vorzugsaktie legt kräftig zu. Ein neuer Zukunftsplan, massive Einsparungen und ein optimistischer Analystenblick sorgen für frischen Rückenwind.
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Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 82,94 EUR +2,45 % TTMzero RT

VW-Aktie deutlich im Plus

Die VW-Vorzugsaktie gewinnt am Dienstagmittag kräftig und notiert bei rund 83 Euro. Damit setzt sich das Papier weiter vom Jahrestief ab, bleibt aber noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

Besonders bemerkenswert: Der Markt reagiert positiv auf die jüngsten strategischen Weichenstellungen des Konzerns.

Zukunftsplan soll VW verändern

Volkswagen plant bis 2030 den Abbau weiterer Stellen. Zusammen mit bereits beschlossenen Maßnahmen würde sich der weltweite Stellenabbau damit auf rund 100.000 Jobs summieren.

Auch bei den europäischen Werken soll sich einiges verändern. Bis Mitte 2027 soll ein endgültiges Produktionskonzept vorliegen. Dabei stehen unter anderem Rüstungsproduktion oder Fahrzeuge aus chinesischen Gemeinschaftsunternehmen im Raum.

Analysten sehen VW falsch bewertet

Die Bank of America wertet die Einigung als Zeichen dafür, dass Volkswagen trotz komplexer Strukturen handlungsfähig bleibt. Die Analysten bestätigen deshalb ihre Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie und sehen ein Kursziel von 92 Euro.

Auch die erwarteten Einsparungen spielen eine wichtige Rolle. Durch den Stellenabbau sollen jährlich mehr als 2,5 Milliarden Euro eingespart werden. Zusätzlich könnten Verkäufe und mögliche Werksschließungen weitere Effekte bringen.

Dividende könnte profitieren

Interessant ist zudem der Blick auf die Dividende: Sollten größere Kosten ins kommende Jahr verschoben werden, könnte der Gewinn für das laufende Jahr höher ausfallen. Auch ein möglicher Verkauf der Sparte Everllence könnte dabei eine Rolle spielen.

Damit rückt bei VW neben der Restrukturierung auch die Bewertung wieder stärker in den Fokus.

Bn-Redaktion/js
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