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TKMS mit Milliarden-Aufträgen

Warum Anleger trotzdem zweifeln 07.09.2026, 17:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TKMS mit Milliarden-Aufträgen: Warum Anleger trotzdem zweifeln
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© Foto von Abdullah Al Hasan auf Unsplash
TKMS meldet mit dem Abschluss des Dolphin-U-Boot-Programms, der geplanten Kooperation mit Fincantieri und einem Auftragsbestand von 20,1 Milliarden Euro mehrere operative Erfolge. Trotzdem steht die Aktie unter Druck, weil Berichte über Lieferverzögerungen und Qualitätsprobleme in der deutschen Rüstungsindustrie das Vertrauen in den gesamten Sektor belasten. Entscheidend wird nun, ob TKMS sein starkes Wachstum auch bei steigender Auslastung zuverlässig in Umsatz, Marge und termingerechte Auslieferungen umsetzen kann.
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TKMS 11,43 USD +16,99 % Nasdaq OTC

Warum die Aktie gerade nicht von guten Nachrichten profitiert

Bei TKMS treffen derzeit starke operative Nachrichten auf eine schwächere Kursentwicklung. Während der Marinespezialist neue strategische Weichen stellt, Programme erfolgreich abschließt und mit einem milliardenschweren Auftragsbestand aufwartet, zeigt sich die Aktie zuletzt dennoch unter Druck. Der Grund dafür liegt weniger in konkreten Problemen bei TKMS selbst als vielmehr in einer wachsenden Skepsis gegenüber der deutschen Rüstungsindustrie insgesamt.

Die TKMS-Aktie notiert aktuell bei 82,80 Euro, nachdem sie den Handel am Freitag bei 83,30 Euro beendet hatte. Das entspricht einem Rückgang von rund 0,6 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 6,7 Prozent. Damit entwickelt sich der Kurs schwächer, obwohl die jüngsten Unternehmensmeldungen zunächst wenig Anlass für operative Sorgen geben.

Dolphin-Kapitel endet - Fincantieri-Partnerschaft nimmt Gestalt an

Zu Beginn der Woche verließ die INS DRAKON die TKMS-Werft in Kiel mit Ziel Israel. Das U-Boot ist das dritte und letzte Schiff der Dolphin-Klasse mit AIP-Antrieb, das TKMS an die israelische Marine übergibt. Damit findet ein langjähriges Programm seinen Abschluss.

Nahezu gleichzeitig stellte TKMS die Weichen für eine engere Zusammenarbeit mit dem italienischen Schiffbaukonzern Fincantieri. Beide Unternehmen unterzeichneten eine umfassende Absichtserklärung zur Vertiefung ihrer Kooperation im U-Boot- und Unterwasserbereich. Noch bis zum Jahresende soll daraus, vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, ein verbindlicher Kooperationsrahmen entstehen.

Trotz dieser Meldungen gab die Aktie seit der Veröffentlichung am vergangenen Donnerstag um rund 1,1 Prozent nach. Die Kursreaktion fügt sich damit in eine Entwicklung ein, die zuletzt weniger durch unternehmensspezifische Nachrichten als durch die Stimmung gegenüber dem gesamten Rüstungssektor geprägt war.

Kritik an der Branche überschattet die TKMS-Nachrichten

Medienberichten zufolge sorgten zuletzt Berichte über Lieferverzögerungen und Qualitätsprobleme bei mehreren deutschen Rüstungsherstellern für Unruhe. Demnach sollen sowohl die Bundeswehr als auch das zuständige Beschaffungsamt Verzögerungen bei einzelnen Projekten kritisiert haben.

TKMS selbst stand dabei nicht im Mittelpunkt der Vorwürfe. Dennoch verlor die Aktie an einem Handelstag 1,9 Prozent und wenige Tage später erneut rund 1,3 Prozent. Die Reaktion zeigt, wie stark einzelne Branchenmeldungen derzeit auch Unternehmen erfassen können, die von den konkreten Problemen nicht unmittelbar betroffen sind.

Mit den stark gestiegenen Verteidigungsausgaben wächst zugleich die Aufmerksamkeit für Lieferfähigkeit, Produktionskapazitäten und Termintreue. Für die Unternehmen der Branche reicht ein hoher Auftragsbestand allein daher nicht aus, um die Erwartungen des Marktes zu erfüllen. Entscheidend ist zunehmend, wie effizient die wachsenden Aufträge tatsächlich abgearbeitet werden können.

20,1 Milliarden Euro Auftragsbestand treffen auf steigenden Ausführungsdruck

Operativ hatte TKMS zuletzt deutliche Wachstumszahlen vorgelegt. Im August hob das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Erwartet wird nun eine bereinigte EBIT-Marge von bis zu 6,5 Prozent sowie ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Auftragsbestand erreichte 20,1 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 1.890 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT legte im gleichen Zeitraum um 13 Prozent zu.

Damit bleibt die operative Ausgangslage zunächst von Wachstum geprägt. Gleichzeitig rückt mit zunehmender Größe der Auftragsbücher die Frage nach der Umsetzung stärker in den Vordergrund. Die gesamte Rüstungsindustrie steht vor der Herausforderung, Produktionskapazitäten auszubauen, Personal und Lieferketten zu skalieren und komplexe Großprojekte innerhalb der vereinbarten Zeit- und Kostenrahmen umzusetzen.

Für TKMS treffen damit derzeit zwei unterschiedliche Entwicklungen aufeinander: Auf Unternehmensebene stehen der Abschluss des Dolphin-Programms, die geplante Vertiefung der Zusammenarbeit mit Fincantieri sowie ein Auftragsbestand von 20,1 Milliarden Euro. Auf Branchenebene sorgen dagegen Berichte über Verzögerungen und Qualitätsfragen für erhöhte Aufmerksamkeit und eine vorsichtigere Stimmung gegenüber Rüstungswerten insgesamt.

Bn-Redaktion/aw
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