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Wegovy und Rybelsus

Novo Nordisk legt neue Semaglutid-Daten bei Kindern vor 07.09.2026, 15:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wegovy und Rybelsus: Novo Nordisk legt neue Semaglutid-Daten bei Kindern vor
AI MODIFIED
© Novo Nordisk
Novo Nordisk legt neue Studiendaten zum Einsatz von Semaglutid bei Kindern und Jugendlichen vor. Die Ergebnisse betreffen sowohl Adipositas als auch Typ-2-Diabetes und könnten die Behandlungsmöglichkeiten für jüngere Patienten erweitern. Für mehrere Anwendungen stehen mögliche Zulassungserweiterungen allerdings noch aus.
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Wegovy senkt Fettleibigkeit bei Kindern deutlich

Bei sechs- bis elfjährigen Kindern mit Adipositas zeigte Semaglutid nach Angaben von Novo Nordisk eine deutliche Wirkung. Nach 68 Wochen Behandlung mit dem einmal wöchentlich gespritzten Wirkstoff galten 40,4 Prozent der Teilnehmer nicht mehr als fettleibig. In der Placebo-Gruppe erreichte dagegen kein Kind diesen Wert. Zu Beginn der Studie litten mehr als 85 Prozent der Kinder an schwerer Adipositas. Voraussetzung für den Behandlungserfolg war eine strikte Einhaltung der Therapie.

Ernährung und Bewegung bleiben Teil der Therapie

Semaglutid ist der Wirkstoff der Abnehmspritze Wegovy, mit der Novo Nordisk Milliardenumsätze erzielt. Während der Studie änderten sämtliche Teilnehmer zusätzlich ihre Lebensgewohnheiten. Dazu gehörten eine kalorienreduzierte Ernährung und mehr Bewegung. Novo-Forschungschef Martin Holst Lange erklärte: „Wir sind ermutigt durch die positiven Ergebnisse“. Semaglutid könne Kindern helfen, die neben Veränderungen des Lebensstils eine medizinische Behandlung benötigten, und möglicherweise späteren ernsthaften Gesundheitsrisiken vorbeugen.

Rybelsus bei jungen Typ-2-Diabetikern getestet

Parallel meldete Novo Nordisk Ergebnisse der randomisierten, doppelblinden Phase-IIIa-Studie PIONEER TEENS. Daran nahmen 132 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Typ-2-Diabetes teil. Sie erhielten 52 Wochen lang täglich eine Semaglutid-Tablette oder Placebo zusätzlich zu Metformin, Basisinsulin oder beidem. Untersucht wurden 3 mg, 7 mg und 14 mg. Diese Dosierungen sind für Erwachsene bereits als Rybelsus® verfügbar.

HbA1c-Wert sinkt stärker als mit Placebo

Nach 26 Wochen fiel der HbA1c-Wert unter Semaglutid stärker als unter Placebo. Der Unterschied betrug 0,83 Prozent und wurde als statistisch signifikant bewertet. Die Behandlung sei zudem gut verträglich gewesen. Es handelte sich laut Novo Nordisk um die erste Untersuchung eines oralen GLP-1-Rezeptoragonisten in dieser Altersgruppe. Als Ozempic® ist injizierbares Semaglutid gegen Typ-2-Diabetes bislang nicht für Minderjährige zugelassen. Wegovy® kann dagegen bei Jugendlichen ab zwölf Jahren mit Adipositas eingesetzt werden.

Novo Nordisk plant Zulassungsanträge

Die vollständigen Ergebnisse von PIONEER TEENS sind noch nicht in einem wissenschaftlichen Fachjournal veröffentlicht. Novo Nordisk will in der zweiten Jahreshälfte eine Zulassungserweiterung in der EU und den USA beantragen. Das Unternehmen verweist auf einen hohen medizinischen Bedarf. 2021 lebten weltweit 14,6 Millionen Heranwachsende mit Typ-2-Diabetes. Bis 2030 könnte die Zahl auf 20,9 Millionen steigen. Metformin und Insulin gelten derzeit als Erstlinientherapie, wobei Metformin bei etwa der Hälfte der Jugendlichen keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht.

Bn-Redaktion/ar
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