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Gold steht vor einer spektakulären Handelswoche

Newmont Corp. – Gelingt der Aktie jetzt der Ausbruch? 07.09.2026, 10:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold steht vor einer spektakulären Handelswoche: Newmont Corp. – Gelingt der Aktie jetzt der Ausbruch?
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Gold steht vor einer spektakulären Handelswoche. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht ist vor den US-Inflationsdaten – so oder so ähnlich könnte man die Lage kurz und bündig zusammenfassen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 109,70 EUR -0,52 % Lang & Schwarz

Der Goldpreis reagierte am Freitag auf die starken US-Arbeitsmarktdaten zunächst mit einem kräftigen Einbruch, nur um wenig später eine Aufholjagd zu starten und die Handelswoche oberhalb von 4.400 US-Dollar zu beenden. 

Der überraschend robust ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für August hat die Zinssorgen stärker in den Fokus gerückt. Die Renditen der US-Staatsanleihen legten zu. So kratzten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen an der Marke von 4,8 Prozent. Der Druck auf diese eminent wichtige Zone nimmt zu, aber noch hält sie. Ein signifikanter Vorstoß könnte womöglich die Tür in Richtung 5,0 Prozent öffnen. Die anziehenden Anleiherenditen stützten wiederum den US-Dollar. Der wichtige US-Dollar-Index bekam Oberwasser, notiert aber noch immer unterhalb von 100 Punkten. 

Der Goldpreis reagierte mit Verlusten auf diese Entwicklungen, konnte aber zumindest die 4.400 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis verteidigen. Die neue Handelswoche hält weitere Bewährungsproben für das Edelmetall bereit. So werden am Donnerstag die aktuellen US-Erzeugerpreise veröffentlicht, einen Tag später die noch etwas wichtigeren US-Verbraucherpreisdaten. Die Veröffentlichungen finden nur wenige Tage vor dem wichtigen Fed-Termin statt, was die Brisanz erhöht. Am 16. September gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt und dürfte damit die Richtung des Edelmetalls auf Wochen hinaus bestimmen. 

Eine Weichenstellung kündigt sich auch bei unserer heutigen Protagonistin – der Newmont-Aktie – an. Diese drehte zuletzt wieder nach oben ab und nimmt nunmehr den zentralen Widerstandsbereich ins Visier. 

Newmont Corporation AktienchartNewmont Corporation Aktienchart

Newmont Corp. – Gelingt der Aktie der Ausbruch?

Branchenschwergewicht Newmont ist auf Kurs. Die Aktie des Gold- und Kupfergiganten (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) drehte zuletzt nach oben ab und nimmt nun den zentralen Widerstandsbereich ins Visier. 

Der Kursbereich 130 US-Dollar / 135 US-Dollar hat zentrale Bedeutung als Widerstand. Mehrere Versuche, diesen aufzubrechen, scheiterten. Nachdem Ende August die Aktie ein weiteres Mal daran scheiterte, geriet sie zunächst unter Druck, scheint diesen Schwächeanfall jedoch wieder überwunden zu haben. 

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Newmont-Aktie muss über die Marke von 135 US-Dollar. Ein anziehender Goldpreis wäre dem Unterfangen sicherlich zuträglich. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben - im besten Fall auf 122 US-Dollar / 120 US-Dollar. Sollte es für Newmont noch einmal unter die 120 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 135 US-Dollar würde der Aktie jedoch die Tür auf der Oberseite weit öffnen. 

Bn-Redaktion/mt
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