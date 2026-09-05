Anleger werden nervös

Löst Vestas das Kaufsignal noch aus oder kippt die Aktie? 05.09.2026, 09:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Anleger werden nervös: Löst Vestas das Kaufsignal noch aus oder kippt die Aktie?
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© Bild: istockphoto.com/Bjoern Wylezich
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas notiert nahe der eminent wichtigen Marke von 29 Euro. Der untere Chart verdeutlicht die Brisanz. Die Vestas-Aktie verstärkte in den letzten Tagen und Wochen den Druck auf der Oberseite. Diverse vielversprechend angelaufene Versuche brachten letztendlich aber keinen nachhaltigen Erfolg. Und so langsam werden die Anleger nervös. Löst Vestas das Kaufsignal noch aus oder kippt die Aktie?
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Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 28,43 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Löst Vestas das Kaufsignal noch aus oder kippt die Aktie?

Als Vestas Mitte August die Finanzergebnisse für das 2. Quartal präsentierte schoss die Aktie nach oben. Der Markt war ob der angehobenen Jahresprognose verzückt. Die Dänen . hoben die Prognose für die EBIT-Marge vor Sondereffekten von 6 bis 8 Prozent auf 7 bis 9 Prozent an. Zudem kündigten sie ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 400 Mio. Euro an.

Aktienchart

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) knackte nach den Zahlen den Widerstandsbereich 27,0 Euro / 27,2 Euro. Auch die Marke von 28 Euro wurde überwunden. Das machte den Weg in Richtung der nächsten Widerstände bei 29 Euro und 30 Euro frei. Bereits der Widerstand bei 29 Euro entpuppte sich aber als harte Nuss. Die Aktie scheiterte in diversen Anläufen, die wichtige Hürde zu überspringen. Das wirft zwangsläufig die Frage auf: Gelingt das Unterfangen noch?

Die Zeit könnte ein wenig knapp werden. Je mehr Versuche scheitern, desto größer wird das Risiko auf der Unterseite. Rücksetzer sollte man daher argwöhnisch verfolgen. So würde bereits ein Rücksetzer unter die Zone 27,0 Euro / 27,2 Euro ein starkes Warnsignal auslösen. Ein Rücksetzer unter die 25,4 Euro würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Zusammengefasst

Die Chance auf einen Ausbruch ist gegeben, doch bislang präsentieren sich die 29 Euro als ernsthafte Hürde. Oberhalb von 29 Euro würden die 30 Euro als nächster Widerstand warten. Sollte allerdings dieses Cluster überwunden werden, könnte es für die Aktie rasch auf 37 Euro gehen. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 27 Euro begrenzt. Sollte die Aktie unter die Marke von 25,4 Euro abtauchen, ist hingegen Obacht geboten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihre Einstufung „buy“ für die Vestas-Aktie. Das Kursziel hoben die Analysten von 215 Dänische Kronen auf 255 Dänische Kronen (aktuell etwa 34,12 Euro). Die Analysten von Berenberg werden optimistischer. Sie stuften  die Aktie von „hold“ auf „buy“ hoch. Das Kursziel hoben sie von 196 Dänische Kronen auf 240 Dänische Kronen (aktuell etwa 32,11 Euro) an.

Bn-Redaktion/mt
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