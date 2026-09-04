Snowflake legt nach

Nach den Q1-Daten lassen nun die Q2-Daten die Aktie eskalieren 04.09.2026, 11:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Snowflake legt nach: Nach den Q1-Daten lassen nun die Q2-Daten die Aktie eskalieren
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Als der Anbieter cloudbasierter Datenplattformen Snowflake Inc. Ende Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 vorlegte, kannte die Aktie kein Halten mehr. Die Zahlen traten eine beeindruckende Zwischenrallye los. Eine ähnliche Kursreaktion erhoffte man sich nun von den Ergebnissen für das 2. Quartal. Und man bekam sie, denn Snowflake wusste erneut positiv zu überraschen.
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Snowflake legt mit exzellenten Q2-Daten nach 

Snowflake veröffentlichte für das 2. Quartal (gleichbedeutend mit 3-Monats-Zeitraum zum 31. Juli 2026) des Fiskaljahres 2027 einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,546 Mrd. US-Dollar, nach 1,144 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Wachstumsrate konnte sich mit 35 Prozent sehen lassen. Damit lag das Umsatzwachstum auch über dem des Vorquartals. Von Q1 / 2026 auf Q1 / 2027 betrug das Plus 33 Prozent. Der Produktumsatz wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,491 Mrd. US-Dollar angegeben; ein Plus von 37 Prozent. 

Das Unternehmen berichtete einen Verlust (GAAP) in Höhe von -191,720 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von -0,55 US-Dollar) an. Schon im entsprechenden Vorjahresquartal gab Snowflake einen Verlust in Höhe von - 297,930 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -0,89 US-Dollar) an.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis (non-GAAP) wurde mit +235,308 Mio. US-Dollar bzw. auf ein EPS in Höhe von 0,62 US-Dollar veröffentlicht, nach +129,289 Mio. US-Dollar (EPS 0,35 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Snowflake Aktienchart

Ausblick lässt Aktie eskalieren

Für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2027 erwartet Snowflake einen Produktumsatz in Höhe von 1,588 Mrd. US-Dollar bis 1,593 Mrd. US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2027 schraubte der Technologiekonzern die Prognosen noch einmal nach oben und rechnet nunmehr mit einem Produktumsatz im Bereich von 6,070 Mrd. US-Dollar. Zuvor erwartete man 5,840 Mrd. US-Dollar.

Aktie zieht nach Zahlen kräftig an

Die Snowflake-Aktie (WKN: A2QB38 | ISIN: US8334451098 | Ticker-Symbol: 5Q5) machte das, was sie nach Zahlenveröffentlichungen offenkundig am besten kann – sie legte kräftig zu. Dabei übersprang die Aktie den wichtigen Widerstandsbereich um 339 US-Dollar und stieß damit die Tür auf der Oberseite weit auf. Im besten Fall nimmt die Aktie nun die Marke von 400 US-Dollar in Angriff. Mit Rücksetzern muss ob des exponierten Kursniveaus gerechnet werden. Diese bleiben idealerweise auf 339 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 285 US-Dollar zu verorten. 

Bn-Redaktion/mt
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