Dell-Aktie vor dem nächsten Sprung?

Diese KI-Zahlen lassen Anleger aufhorchen 03.09.2026, 16:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Bild von Joshua Woroniecki auf Pixabay
Dell Technologies sorgt mit starken Quartalszahlen und einem massiven KI-Auftragsbestand für Aufmerksamkeit. Auch Analysten werden optimistischer – das Kursziel von Truist steigt deutlich.
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KI-Aufträge auf Rekordniveau

Dell hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen kräftigen Gewinnsprung erzielt. Besonders das Geschäft mit KI-Servern entwickelt sich zum Wachstumstreiber.

Allein im vergangenen Quartal gingen neue KI-Server-Bestellungen im Wert von rund 61 Milliarden US-Dollar ein. Der gesamte Auftragsbestand erreichte damit einen neuen Höchststand.

Prognose deutlich angehoben

Die starke Nachfrage veranlasst Dell, die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr kräftig nach oben zu setzen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von 192 Milliarden US-Dollar.

Treiber ist vor allem die zunehmende Verbreitung von KI-Anwendungen in Unternehmen. Viele Kunden setzen dabei auf KI-Systeme, die direkt vor Ort betrieben werden.

Analyst erhöht Kursziel massiv

Auch Truist reagiert auf die Entwicklung. Das Kursziel für die Dell-Aktie wurde deutlich angehoben – gleichzeitig bleibt die Einstufung bei „Hold“.

Nach Einschätzung der Analysten verbessert der Rekord-Auftragsbestand die Sichtbarkeit für das Geschäft in den kommenden Jahren. Die Nachfrage komme dabei aus unterschiedlichen Bereichen: von KI-Spezialisten über Unternehmen bis hin zu staatlichen Kunden.

Dell-Aktie bereits stark gelaufen

Die Erwartungen sind allerdings nicht ohne Risiko: Die Dell-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits massiv zugelegt. Umso wichtiger dürfte für Anleger sein, ob das Unternehmen die hohe Dynamik im KI-Geschäft nachhaltig bestätigen kann.

Bn-Redaktion/js
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