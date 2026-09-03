Vierter Verlusttag in Folge

Rheinmetall-Aktie stürzt gnadenlos weiter ab 03.09.2026, 16:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
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© Bild von Felipe Silva auf Pexels
Die Rheinmetall-Aktie steht erneut massiv unter Druck. Der Kurs fällt den vierten Handelstag in Folge – und charttechnisch könnte die Abwärtsbewegung noch nicht beendet sein.
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Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.069,70 EUR -2,00 % Lang & Schwarz

Rheinmetall bleibt unter Druck

Am Donnerstag gehört Rheinmetall erneut zu den schwächeren DAX-Werten. Die Aktie verliert deutlich und setzt damit ihre jüngste Abwärtsbewegung fort. Während der DAX leicht zulegt, bleibt der Rüstungskonzern klar zurück.

Der Kurs liegt inzwischen deutlich unter dem bisherigen 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig ist die Aktie weiterhin oberhalb ihres Jahrestiefs notiert.

Charttechnik wird zum Problem

Aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt. Rheinmetall war erst vor wenigen Wochen aus einem Abwärtstrend ausgebrochen, konnte die Erholung anschließend aber nicht nachhaltig fortsetzen.

Nun versucht die Aktie, einen Boden auszubilden. Sollte das nicht gelingen, rückt laut der vorliegenden Analyse erneut die Zone um das bisherige Jahrestief in den Fokus. Damit bestehen weitere Abwärtsrisiken.

Analysten werden vorsichtiger

Auch bei den Analysten hat sich der Ton zuletzt verändert. MWB Research stufte Rheinmetall zwar von „Sell“ auf „Hold“ hoch, beließ das Kursziel jedoch unverändert. Vom aktuellen Niveau sieht der Analyst damit kein weiteres Kurspotenzial.

Hoffnung auf eine bessere Nachrichtenlage besteht insbesondere mit Blick auf das Bundeswehr-Großprojekt „Arminius“.

Die entscheidende Frage

Für Rheinmetall kommt es nun darauf an, ob die Aktie auf dem aktuellen Niveau einen tragfähigen Boden findet. Nach vier schwachen Handelstagen dürfte die weitere Kursentwicklung deshalb besonders im Fokus stehen.

Bn-Redaktion/js
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