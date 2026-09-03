SAP-Aktie zieht um 3% an

Analysten sehen noch deutlich mehr Potenzial 03.09.2026, 16:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© iStock.com/Victor Golmer
Die SAP-Aktie setzt ihre Erholung fort und sorgt erneut für Aufmerksamkeit. Nach dem jüngsten Kursanstieg bleibt die Stimmung positiv – vor allem, weil Analysten dem Softwarekonzern weiterhin Spielraum nach oben zutrauen. Gleichzeitig stellt sich nach der starken Rally die Frage, wie viel davon bereits eingepreist ist.
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SAP wieder im Aufwärtstrend

Die Aktie konnte zuletzt erneut zulegen und bewegt sich wieder in Richtung der jüngsten Hochs. Auch die längerfristigen Trendindikatoren sprechen für ein positives Bild. Sowohl der GD100 als auch der GD200 zeigen einen Aufwärtstrend.

Damit bleibt SAP trotz zwischenzeitlicher Konsolidierung technisch gut aufgestellt.

Cloud-Geschäft liefert Rückenwind

Fundamental steht vor allem das Cloud-Geschäft im Mittelpunkt. Die jüngsten Quartalszahlen fielen in diesem Bereich besser aus als von Analysten erwartet.

Der starke Geschäftsverlauf hatte bereits zuvor für einen deutlichen Kursanstieg gesorgt. Seit den Quartalszahlen konnte die Aktie erheblich an Wert gewinnen.

Analysten bleiben optimistisch

Besonders interessant: Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Damit sehen viele Experten trotz der bereits erfolgten Rally noch weiteres Potenzial.

Allerdings gibt es einen entscheidenden Punkt: Je stärker eine Aktie zuvor gestiegen ist, desto höher werden auch die Erwartungen an die kommenden Geschäftszahlen.

Was Anleger jetzt beobachten

Neue Unternehmensmeldungen gibt es derzeit nicht. Trotzdem bleibt SAP gefragt. Neben dem eigenen Geschäftsverlauf könnte auch die allgemeine Stimmung im Technologiesektor den weiteren Kurs beeinflussen.

Damit steht die Aktie vor einer spannenden Phase: Der Aufwärtstrend ist intakt – gleichzeitig muss SAP nun zeigen, dass die hohen Erwartungen an Wachstum und Cloud-Geschäft gerechtfertigt bleiben.

Bn-Redaktion/js
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