DAX läuft sich für den Freitag warm

Infineon – Droht der Aktie ein Abverkauf? 03.09.2026, 12:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX läuft sich für den Freitag warm: Infineon – Droht der Aktie ein Abverkauf?
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© Jimmy Chan auf Pexels
Der DAX präsentiert sich im frühen Donnerstagshandel in robuster Verfassung. Der deutsche Leitindex orientiert sich vorsichtig wieder in Richtung 26.000 Punkte. Der heutige Handel dürfte jedoch ganz unter dem Motto „Warmlaufen für den Freitag“ stehen, denn das morgige Wochenfinale hat es in sich.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 55,50 EUR -0,37 % Lang & Schwarz

Die Aktienmärkte zittern, wartet doch mit dem US-Arbeitsmarktbericht für August morgen eine echte Bewährungsprobe. Werden die Arbeitsmarktzahlen die Zinssorgen weiter befeuern oder wieder in den Hintergrund drängen?

Im Schatten des Arbeitsmarktberichts wurden zuletzt zahlreichen Quartalsberichte insbesondere aus dem Technologiebereich veröffentlicht. Dabei bot sich ein gemischtes Bild. Vor allem bei den Broadcom-Zahlen bzw. dem Ausblick auf das laufende Quartal gab es Licht und Schatten.

Die Situation im Nahen Osten ist unverändert angespannt, entsprechend befinden sich die Ölpreise auf exponierten Niveaus. So liegt Brent-Öl unverändert im Bereich von 95 US-Dollar, jederzeit zum Sprung auf 100 US-Dollar bereit.

Zusammenfassung

Der DAX lässt es heute vergleichsweise ruhig angehen. Morgen könnte es dann mit der Ruhe vorbei sein. Der US-Arbeitsmarktbericht hat das Potenzial, die Aktienindizes zu bewegen – in jedwede Richtung. Aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: Ein Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten muss das Ziel sein. Ein schwacher Wochenschluss deutlich unterhalb von 26.000 Punkten wäre mit Blick auf die nächste Handelswoche hingegen ein starkes Warnsignal. 

Eine spannende charttechnische Konstellation weist aktuell auch die Infineon-Aktie auf. In der letzten Kommentierung vom 26. August thematisierten wir die Doppelbodenformation und damit eine potenzielle Trendwendeformation. Die Konstellation ist nicht ohne Risiken, denn sollte die Bodenbildung misslingen, ist Obacht geboten.

Infineon Aktienchart

Infineon – Droht der Aktie ein Abverkauf?

Die gute Nachricht vorweg. Der schwache DAX hat noch nicht dazu geführt, dass die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) die eminent wichtige Marke von 54 Euro aufgeben musste. Allerdings war die Schwäche des Gesamtmarktes auch nicht der Kursentwicklung der Infineon-Aktie zuträglich, sodass die Bodenbildung in den letzten Tagen nicht vorankam.

Die Ausgangslage ist damit unverändert. Bei einem deutlichen Rücksetzer unter die 54 Euro wäre das Thema Bodenbildung vom Tisch. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 47 Euro gerechnet werden. Um die Bodenbildung bzw. die untere Trendwende voranzubringen, muss Infineon über die 65 Euro. In einem ersten Schritt müsste sich die Aktie aber zunächst des dominierenden Abwärtstrends (grün dargestellt) entledigen… 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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