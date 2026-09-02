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520 Milliarden Dollar Marktwert vernichtet

Nur ein Nvidia-Wunder rettet die Broadcom-Aktie vor dem Absturz 02.09.2026, 14:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Broadcom
AI MODIFIED
© Bild von kp yamu Jayanath auf Pixabay
Nach einem schmerzhaften Sommer steht dem US-Chiphersteller Broadcom heute Abend eine Richtungsentscheidung bevor. Seit dem Allzeithoch im Juni büßte der Tech-Riese über 520 Milliarden US-Dollar an Marktwert ein. Nach den jüngsten Glanzzahlen von Nvidia hoffen Anleger nun auf ein starkes Zahlenwerk und einen überzeugenden Ausblick, um die monatelange Talfahrt endlich zu beenden.
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Name Aktuell Diff. Börse
Broadcom 318,10 EUR -0,27 % TTMzero RT
NVIDIA 192,15 EUR +2,37 % Quotrix Düsseldorf

Der 520-Milliarden-Rücksetzer und die hohen Erwartungen der Wall Street
Seit einer enttäuschenden Umsatzprognose für das KI-Segment im Juni brach die Broadcom-Aktie um rund 23 Prozent ein. Damit verlor der drittwertvollste Halbleiterkonzern der Welt in wenigen Wochen rund 520 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal liegt die Messlatte der Börse vor dem heutigen Bilanztermin entsprechend hoch: Analysten rechnen im Schnitt mit einem gewaltigen Umsatzzuwachs von 85 Prozent auf 29,4 Milliarden US-Dollar sowie einem drastischen Gewinnsprung je Aktie um 210 Prozent auf 2,63 US-Dollar.

Milliarden-Partnerschaft mit Apple im Fokus der Investoren
Besondere Aufmerksamkeit richten Marktteilnehmer auf die jüngst erweiterten Allianzen des Konzerns. Allen voran die im Juli verkündete Großvereinbarung mit Apple über maßgeschneiderte Smartphone-Chips im Wert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar schürt hohe Erwartungen an der Wall Street. Zudem wollen Anleger von Konzernchef Hock Tan hören, ob er seine ehrgeizige Umsatzprognose von über 100 Milliarden Dollar im KI-Chipgeschäft bis 2027 weiter konkretisieren kann und wie stark die hohen Speicherchip-Kosten die wichtigen Bruttomargen belasten.

Ausblick: Moderatere Bewertung als Chance für den Befreiungsschlag
Durch die monatelange Talfahrt hat sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie von ehemals 42 im Dezember auf aktuell rund 21 nahezu halbiert. Dies verschafft dem Papier vor den Quartalszahlen eine deutlich günstigere Bewertungsausgangslage als bei den vergangenen Berichten. Liefert Broadcom heute nach US-Börsenschluss ein überzeugendes Zahlenwerk nach dem Vorbild von Nvidia ab, könnte das Papier die schmerzhafte Konsolidierung beenden und den Weg für eine nachhaltige Erholung ebnen.

Bn-Redaktion/js
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