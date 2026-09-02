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DAX ringt um Stabilität

Deutsche Bank – Ausbruch auf der Kippe 02.09.2026, 12:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX ringt um Stabilität: Deutsche Bank – Ausbruch auf der Kippe
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© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Der DAX ringt im frühen Mittwochshandel um Stabilität. Der Verlust der psychologisch relevanten Marke von 26.000 Punkten schmerzt. Nun muss es dem DAX zumindest gelingen, den Schaden zu begrenzen. Ein erster Schritt muss daher sein, den Kontakt zur Marke von 26.000 Punkten nicht zu verlieren.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 34,73 EUR +1,55 % Lang & Schwarz

Der gestern in den USA veröffentlichte ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe brachte keine frischen Impulse. Heute steht in den USA noch die Veröffentlichung der Auftragseingänge in die Industrie an. Zudem wird das Beige Book der Fed veröffentlicht. Das könnte die Märkte bewegen.

Die Situation am Ölmarkt belastet die Aktienmärkte. Die hohen Ölpreise schüren Inflations- und damit Zinsängste. Brent-Öl notiert mittlerweile bei 95 US-Dollar. Die Marke von 100 US-Dollar befindet sich somit in Reichweite. Eine nachhaltige Entspannung am Ölmarkt will sich nicht einstellen, vielmehr könnte die Situation im Nahen Osten jederzeit weiter eskalieren. 

Zusammengefasst

Zahlreiche Belastungsfaktoren bestimmen aktuell das Handelsgeschehen im DAX. Mit Blick auf die Oberseite scheint die Luft erst einmal raus zu sein. Stattdessen muss es auf der Unterseite darum gehen, den Rücksetzer zu begrenzen. Sollte es für den deutschen Leitindex nun auch noch unter die 25.000 Punkte gehen, ist Obacht geboten. 

Für unsere heutige Protagonistin – die Deutsche-Bank-Aktie – kommt die Schwäche des Gesamtmarktes zur Unzeit. Die Deutsche Bank forcierte kürzlich den Ausbruch über einen wichtigen Widerstand. Die aktuelle Marktschwäche ist jedoch nicht sonderlich förderlich, um das Kaufsignal auszubauen. 

Deutsche Bank Aktienchart

Deutsche Bank – Ausbruch auf der Kippe

Nach zähem Ringen und einigen Rückschlägen ist es der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) zuletzt doch noch gelungen, den markanten Widerstand von 34 Euro aufzubrechen. Nun muss es darum gehen, das installierte Kaufsignal auszubauen. Einen ersten Test der 34 Euro konnte die Aktie bereits parieren. Im besten Fall gelingt es der Deutschen Bank nun, sich entscheidend von den 34 Euro in Richtung 36 Euro abzusetzen. Sollte es hingegen doch noch unter die 34 Euro gehen, ist Vorsicht geboten. Eine Bewegung auf 32 Euro sollte dann nicht überraschen. In diesen Kursbereich ist aktuell auch die zentrale Unterstützung zu verorten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs wurden hinsichtlich der Deutschen-Bank-Aktie zuletzt optimistischer. Sie erhöhten ihr Kursziel von 37 Euro auf 43,75 Euro. Gleichzeitig stuften sie die Aktie von „neutral“ auf „buy“ hoch. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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