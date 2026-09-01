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Neue Zweifel bei SAP

Das läuft beim KI-Geschäft nicht rund 01.09.2026, 12:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
AI MODIFIED
© iStock.com/Wirestock
Die SAP-Aktie steht am Dienstag deutlich unter Druck. Hintergrund ist unter anderem der bislang langsame Rollout der geplanten KI-Agenten. Gleichzeitig hält SAP an seiner Cloud-Prognose fest. Für die Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild.
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KI-Rollout sorgt für Fragezeichen

Von den geplanten 200 KI-Agenten wurden bislang erst 17 ausgeliefert. Das sorgt am Markt für Zweifel, wie schnell SAP seine KI-Investitionen in zusätzliches Wachstum umwandeln kann.

Die Aktie gehört dadurch zu den schwächeren Werten im DAX. Nach einigen freundlicheren Handelstagen setzt sich damit zunächst die Konsolidierung fort.

Cloud-Geschäft bleibt auf Kurs

Beim Cloud-Geschäft zeigt sich SAP hingegen zuversichtlicher. Der Konzern hat seine Prognose für den diesjährigen Cloud-Umsatz bestätigt.

Belastend wirken dagegen weiterhin Integrationskosten aus früheren Übernahmen. SAP hatte deshalb bereits sein Ziel für das bereinigte operative Ergebnis reduziert.

Damit stehen sich Wachstum im Cloud-Geschäft und kurzfristiger Margendruck gegenüber.

Insider setzen eigenes Signal

Einige Führungskräfte haben zuletzt SAP-Aktien gekauft. Unter anderem meldete Vorstandschef Christian Klein einen entsprechenden Insiderkauf. Auch Personalvorständin Gina Vargiu-Breuer tätigte eine meldepflichtige Transaktion.

Solche Käufe werden am Markt häufig als Zeichen des Vertrauens in die weitere Unternehmensentwicklung interpretiert.

Kartellamt beendet Prüfung

Eine weitere Unsicherheit hat sich dagegen aufgelöst. Das Bundeskartellamt beendete seine Vorprüfung gegen SAP, ohne ein förmliches Missbrauchsverfahren einzuleiten.

Operativ setzt SAP zudem seine Expansion fort. NTT DATA migriert weitere Geschäftsbereiche auf SAP-Lösungen, während Tochtergesellschaft Amperfied einen Auftrag für die Betriebsführung von Ladeinfrastruktur erhalten hat.

Nächster Test im Herbst

Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase. Entscheidende Hinweise zur weiteren Entwicklung könnten mit den kommenden Quartalsergebnissen folgen.

Dann dürfte sich zeigen, ob der langsame KI-Rollout bereits spürbare Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung hat.

Bn-Redaktion/js
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