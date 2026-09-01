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TUI-Aktie fällt

Analysten setzen trotzdem auf Erholung 01.09.2026, 12:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Tui
AI MODIFIED
© iStock.com/Ceri Breeze
Die TUI-Aktie steht nach dem jüngsten Rücksetzer erneut unter Druck. Während die Notierung schwächelt, sehen Analysten weiterhin deutliches Potenzial. Im Mittelpunkt stehen die laufende Reisesaison und der Umbau des Konzerns.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 6,926 EUR -1,62 % Gettex

Aktie zeigt Schwäche

Zum Wochenstart gehörte TUI zu den schwächeren Werten im MDAX. Die Aktie reagiert damit weiterhin empfindlich auf Nachrichten aus der Reisebranche.

Neben der allgemeinen Marktlage spielen dabei Faktoren wie Buchungen, Konjunkturerwartungen und Treibstoffkosten eine Rolle. Entsprechend schwankungsanfällig bleibt der Titel.

Analysten bleiben zuversichtlich

Trotz der jüngsten Kursbewegung liegt das durchschnittliche Analystenkursziel deutlich über dem aktuellen Niveau. Daraus ergibt sich auf dem Papier ein erheblicher Spielraum nach oben.

Die Prognosen spiegeln dabei vor allem die Erwartung wider, dass TUI von einer robusten Reisesaison und weiteren Effizienzmaßnahmen profitieren kann.

Sommergeschäft entscheidend

Für TUI ist die laufende Reisesaison besonders wichtig. Ein großer Teil des Umsatzes und Ergebnisses wird traditionell im Sommerhalbjahr erwirtschaftet.

Die Nachfrage nach Urlaubsreisen zeigt sich weiterhin solide. Gleichzeitig bleiben höhere Kosten, geopolitische Unsicherheiten und der starke Wettbewerb Herausforderungen für den Konzern.

Entscheidend ist daher nicht nur die Zahl der Buchungen. Auch Auslastung, Margen und Cashflow dürften für die weitere Entwicklung eine wichtige Rolle spielen.

Transformation geht weiter

TUI arbeitet zudem weiter am Umbau des Geschäftsmodells. Neben klassischen Pauschalreisen gewinnen eigene Hotels und das Kreuzfahrtgeschäft an Bedeutung.

Der Konzern will damit seine Position als integrierter Reiseanbieter weiter stärken und unterschiedliche Bereiche stärker miteinander verbinden.

Anleger warten auf Belege

Die Ausgangslage bleibt damit gemischt. Einer schwachen Kursentwicklung stehen positive Analystenerwartungen und operative Chancen gegenüber.

Ob sich diese Erwartungen bestätigen, dürfte vor allem davon abhängen, wie TUI die aktuelle Reisesaison abschließt und ob sich die laufende Transformation zunehmend in der Profitabilität widerspiegelt.

Bn-Redaktion/js
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