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Rheinmetall-Aktie schwächelt

Schon wieder unter 1.100 Euro – was fehlt jetzt? 01.09.2026, 12:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© Rheinmetall AG
Die Rheinmetall-Aktie gerät erneut unter Druck und fällt in einem schwachen Marktumfeld unter die wichtige Marke von 1.100 Euro. Trotz eines hohen Auftragsbestands und großer Zukunftspläne fehlen dem Titel derzeit offenbar die entscheidenden Impulse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.078,20 EUR -3,37 % Tradegate
HENSOLDT 82,23 EUR -3,62 % Lang & Schwarz
RENK Group 45,19 EUR -4,28 % Lang & Schwarz
TKMS 84,10 EUR -5,19 % Tradegate

Aktie verliert an Boden

Die jüngste Schwäche setzt den negativen Trend der vergangenen Tage fort. Auch andere Rüstungswerte wie Hensoldt, Renk und TKMS zeigen sich zuletzt schwächer.

Als Belastungsfaktoren gelten das volatile Marktumfeld und die Nervosität innerhalb der Branche. Gleichzeitig warten Anleger offenbar auf neue operative Signale.

Große Pläne in Hessen

An den langfristigen Perspektiven hat sich wenig geändert. Im Raum Kassel soll ein großes Panzerwerk entstehen. Zusätzlich ist dort ein bedeutendes Zentrum für Drohnen geplant.

Rheinmetall investiert damit weiter in den Ausbau seiner Kapazitäten. Die Projekte könnten langfristig von Bedeutung sein, liefern dem Aktienkurs aktuell aber offenbar keinen zusätzlichen Schub.

Markt will Ergebnisse sehen

Auch der hohe Auftragsbestand stützt die Aktie derzeit nicht ausreichend. Nach Ansicht des Artikels rücken deshalb zunehmend konkrete Geschäftsergebnisse in den Vordergrund.

Dazu gehören vor allem pünktliche Auslieferungen, steigende Umsätze und eine bessere Marge. Das Unternehmen hält dabei weiterhin an seinem Margenziel fest.

Gleichzeitig können umfangreiche Investitionen zunächst den Cashflow belasten. Für den Markt wird daher entscheidend sein, wann sich die Investitionen stärker in den Geschäftszahlen widerspiegeln.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursverluste liegen die Analystenziele teilweise deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Einschätzungen reichen dabei von rund 1.350 Euro bis zu 2.300 Euro.

Ob sich diese Erwartungen erfüllen, dürfte wesentlich von der operativen Entwicklung abhängen. Besonders im Fokus stehen deshalb die kommenden Geschäftszahlen und der bevorstehende Kapitalmarkttag.

Bis dahin bleibt die Frage offen, ob sich die Rheinmetall-Aktie nach dem Rückfall unter 1.100 Euro stabilisieren kann.

Bn-Redaktion/js
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