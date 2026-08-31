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PayPal verliert Übernahmefantasie

PayPal Aktie unter Druck Analysten senken Kursziele nach Rückzug von Advent und Stripe 31.08.2026, 19:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

PayPal verliert Übernahmefantasie: PayPal Aktie unter Druck Analysten senken Kursziele nach Rückzug von Advent und Stripe
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© Bild von Paypal
Die PayPal Aktie gerät nach dem Ende der Übernahmespekulationen unter Druck. Mehrere Analystenhäuser kürzen ihre Kursziele, nachdem Advent und Stripe offenbar von möglichen Plänen abgerückt sind.
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Übernahmegerüchte verpuffen

Bei PayPal ist die kurzfristige Übernahmefantasie deutlich abgekühlt. Nachdem Advent und Stripe ihre möglichen Pläne nicht weiterverfolgen, müssen Anleger die Aktie wieder stärker nach den operativen Kennzahlen bewerten. Genau das belastet den Kurs.

Übernahmegerüchte können einer Aktie kurzfristig kräftigen Rückenwind geben, weil Anleger auf einen möglichen Aufschlag zum Börsenkurs hoffen. Wenn solche Spekulationen aber wegfallen, verschwindet auch ein wichtiger Kurstreiber. Bei PayPal kommt hinzu, dass der Zahlungsdienstleister schon länger mit einem schwierigen Marktumfeld und hoher Konkurrenz kämpft.

Analysten senken Kursziele

Mehrere Analysehäuser reagierten nach dem Deal Rückzug mit niedrigeren Kurszielen. Truist und Clear Street zogen an einem Tag nach unten nach. Das zeigt, dass der Markt seine Erwartungen an PayPal neu justiert. Für Analysten rücken nun wieder Fragen zu Wachstum, Margen und Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt. PayPal verfügt zwar weiterhin über eine starke Marke und eine große Kundenbasis, doch der Zahlungsmarkt ist hart umkämpft. Konkurrenten aus dem Fintech Bereich, Kreditkartenanbieter, Banken und große Plattformen setzen den Konzern unter Druck.

Bewertung bleibt ein Streitpunkt

Trotz der Kurszielkürzungen bleibt die Bewertungslücke zum Wettbewerb ein Thema. PayPal wird im Vergleich zu einigen anderen Zahlungs- und Fintech Werten weiterhin günstiger bewertet. Für optimistische Anleger kann das eine Chance sein, wenn der Konzern wieder stärker wächst und seine Profitabilität stabilisiert.

Skeptiker sehen dagegen Gründe für den Bewertungsabschlag. Dazu zählen schwächere Wachstumsdynamik, Preisdruck und die Frage, ob PayPal im Wettbewerb mit moderneren Zahlungsplattformen genug Innovationskraft zeigt. Die PayPal Aktie verliert nach dem Rückzug von Advent und Stripe einen wichtigen Fantasiefaktor. Analysten senken ihre Kursziele, weil nun wieder stärker die operative Entwicklung zählt. Die Bewertung bleibt zwar im Vergleich zum Wettbewerb niedriger, doch Anleger wollen klare Belege für Wachstum, Margenstärke und strategische Fortschritte sehen.

Bn-Redaktion/jh
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