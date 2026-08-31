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Warsh schickt Goldpreis in den Keller

Kommen jetzt bei den Produzentenaktien Kaufkurse? 31.08.2026, 10:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Warsh schickt Goldpreis in den Keller: Kommen jetzt bei den Produzentenaktien Kaufkurse?
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© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Die mit großer Spannung erwartete Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium geriet am Freitag zum Debakel für Gold und die anderen Edelmetalle.
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Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 176,18 EUR -0,93 % Lang & Schwarz

Kevin Warsh verwies in seiner Rede auf die hartnäckige Inflation in den USA. Gleichzeitig bekräftige er noch einmal das 2-Prozent-Ziel der Fed. Mit anderen Worten: Er bereitete die Märkte auf eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor, sofern die Inflationsrate kurzfristig nicht nach unten geht. In der Folge legten die Renditen der US-Staatsanleihen kräftig zu. Das stützte wiederum den US-Dollar. Die Edelmetalle reagierten daraufhin etwas verschnupft. Gold und vor alle Silber gaben am Freitag kräftig nach. 

In den nächsten Tagen werden weitere außerordentlich wichtige US-Daten erwartet. Im besten Fall verblassen die Zinssorgen wieder. Nicht zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für August, der am kommenden Freitag (04. September) veröffentlicht wird, dürfte richtungsweisenden Charakter haben. 

Aus charttechnischer Sicht hat der Goldpreis mit dem Rücksetzer unter die Unterstützung von 4.500 US-Dollar einen herben Rückschlag erlitten. Im besten Fall lanciert der Goldpreis rasch eine Gegenbewegung über die 4.500 US-Dollar und neutralisiert so das ausgelöste Verkaufssignal. Sollte sich das Verkaufssignal allerdings manifestieren, könnte es für Gold in den nächsten Tagen und Wochen unangenehm werden. Eine Bewegung auf 4.200 US-Dollar ist zunächst nicht auszuschließen. 

Am Freitag litt nicht nur der Goldpreis unter Gewinnmitnahmen. Auch die Aktien der Goldproduzenten gerieten unter die Räder – vor allem Produzentenaktien, die in den letzten Tagen und Wochen exzellent gelaufen sind. So auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines, die nach einer 50-Prozent-Rallye im August auf einem exponierten Kursniveau notierte und sich gleichzeitig einem veritablen Widerstand gegenübersah. 

Agnico Eagle Mines Aktienchart

Kommen jetzt bei den Produzentenaktien Kaufkurse?

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) erreichte unmittelbar vor der Warsh-Rede den Kursbereich um 300 CAD und damit einen wichtigen Widerstandsbereich. Hinter der Aktie lag allerdings bereits eine 50-Prozent-Rallye. 

Eine positive Reaktion des Goldpreises auf die Warsh-Rede hätte womöglich auch der Aktie noch einmal Beine gemacht, doch so drehte sie an entscheidender Stelle nach unten ab. Aus charttechnischer Sicht könnte es nun zu Abgaben bis in den Bereich von 270 CAD / 250 CAD kommen. Dort verläuft unter anderem auch die 200-Tage-Linie – für antizyklisch orientierte Anleger ist das ein durchaus interessanter Kursbereich. 

Bn-Redaktion/mt
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