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DAX könnte nächste Woche auf 26.000 Punkte steigen, aber

SAP – Aktie steht vor den 200 Euro. Platzt jetzt der Knoten? 30.08.2026, 09:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX könnte nächste Woche auf 26.000 Punkte steigen, aber: SAP – Aktie steht vor den 200 Euro. Platzt jetzt der Knoten?
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© Symbolbild von John auf Unsplash
Der deutsche Leitindex beendete eine spannende Handelswoche nahe seinem Rekordhoch. Das bringt den DAX für die nächsten Handelstage in eine überaus komfortable Ausgangslage. Ein Test der Marke von 26.000 Punkten zeichnet sich ab und sollte auch nicht überraschen, doch ein Selbstläufer wird dieses Unterfangen nicht. Zahlreiche Konjunkturdaten werden in den nächsten Tagen veröffentlicht - der Monatswechsel bringt es mit sich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 191,17 EUR -0,02 % Lang & Schwarz
DAX 26.564,00 PKT ±0,00 % Lang & Schwarz

In den USA wird es spätestens am Dienstag spannend, wenn der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht wird. Die Schlagzahl bleibt hoch. Bereits am Mittwoch (02. September) wird das Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht. Der US-Arbeitsmarktbericht für August wird dann am Freitag eine ereignisreiche Handelswoche beschließen.

Neben den zahlreichen Konjunkturdaten muss es für die Aktienmärkte in den nächsten Tagen vor allem darum gehen, die Rede von Kevin Warsh auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium einzupreisen. Die Verluste an den Edelmetallmärkten waren gewaltig. Die Renditen der US-Staatsanleihen legten kräftig zu. Der US-Dollar bekam am Devisenmarkt Oberwasser. Die Aktienindizes zeigten sich hingegen recht stabil.

Aus charttechnischer Sicht muss es für den DAX in den nächsten Tagen darum gehen, die zuletzt gezeigte Rekordjagd fortzusetzen. Ein Wochenschluss des DAX im Bereich von 26.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht das Wunschszenario. Es ist allerdings fraglich, ob es soweit kommen wird. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden.

Zu den aus charttechnischer Sicht spannendsten DAX-Titeln zählt die SAP-Aktie. Nach dem Ausbruch über die Widerstandsmarke von 180 Euro zeichnen sich die 200 Euro als potenzielles Bewegungsziel immer deutlicher ab. Doch bislang tut sich die Aktie des Softwareunternehmens schwer damit, entscheidend vorzustoßen.

Aktienchart

SAP – Aktie steht vor den 200 Euro. Platzt jetzt der Knoten?

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) tut sich unverändert schwer damit, eine Bewegung in Richtung 200 Euro zu lancieren. Die Voraussetzungen sind aus charttechnischer Sicht ideal. Ein Vorstoß der Aktie über die Marke von 200 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Doch noch ist es nicht soweit. Die Unterseite sollte daher im Auge behalten werden. Zentrale Bedeutung haben hier die 160 Euro. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Das sagen die Analysten

Die Analysten der Schweizer UBS stuften die SAP-Aktie von „buy“ auf „neutral“ herunter. Das Kursziel für die Aktie hoben sie jedoch von 164 Euro auf 201 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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