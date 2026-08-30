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DAX – Bestandsaufnahme nach einer richtungsweisenden Woche

RWE – Bricht die Aktie jetzt aus? 30.08.2026, 09:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Bestandsaufnahme nach einer richtungsweisenden Woche: RWE – Bricht die Aktie jetzt aus?
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© von Thomas Despeyroux auf Unsplash
Für den DAX ging am Freitag eine überaus spannende und womöglich auch richtungsweisende Handelswoche zu Ende. Der Index musste einige Klippen umschiffen, ohne an diesen zu zerschellen. Der Mittwoch (26. August) lieferte mit der Veröffentlichung der PCE-Daten den ersten Höhepunkt der Woche. Dass an diesem Tag (nach Handelsschluss) die Nvidia-Daten und weitere Quartalszahlen aus dem Technologiebereich veröffentlicht wurden, erhöhte die Bedeutung des Mittwochs.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 59,18 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 26.564,00 PKT ±0,00 % Lang & Schwarz

Die eigentliche Bewährungsprobe wartete jedoch am Freitag auf den deutschen Leitindex. Die Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium könnte die Richtung für die nächsten Tage und Wochen vorgeben – so die Erwartungshaltung. Und Kevin Warsh hielt eine Rede, die die Anleihe- und Devisenmärkte zum Beben brachte. Er stellte die Beharrlichkeit der Inflation heraus und unterstrich gleichzeitig die Bedeutung des 2-Prozent-Inflationsziels für die US-Notenbank. Mit anderen Worten: Die Finanzmärkte müssen mit einer Zinserhöhung rechnen, sofern sich das Inflationsgeschehen nicht kurzfristig abkühlt. Der Situation im Nahen Osten und damit verbunden der Lage am Ölmarkt kommt damit eine besondere Bedeutung zu.

Während die Rede von Kevin Warsh die Aktienmärkte vergleichsweise „kalt ließ“ und der DAX seine Rekordjagd unbeirrt fortsetzte, gerieten die Edelmetalle in Aufruhr. Gold, Silber und andere verzeichneten kräftige Preisrückgänge.

Kurzum. Der DAX brach am Freitag über das bisherige Rekordhoch bei 25.570 Punkten aus. Der Index jagte im Anschluss auf über 25.600 Punkten, musste aber im späten Handel dem hohen Tempo Tribut zollen. Der Wochenschluss im Bereich von 25.560 Punkten lässt dem DAX nun aber aus charttechnischer Sicht für die nächsten Tage alle Chancen.

Chartanalyse zur Aktie

RWE – Bricht die Aktie jetzt aus?

In unserer letzten Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) vom 22. August thematisierten wir die anhaltende Seitwärtsbewegung der Aktie. Die RWE-Aktie läuft seit geraumer Zeit in den Grenzen 60 Euro auf der Oberseite und 55 Euro auf der Unterseite. Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen wieder in Richtung 60 Euro. Ein Ausbruch könnte daher unmittelbar bevorstehen. Sollte der Ausbruch über die 60 Euro gelingen, würden sofort die 62 Euro – das Niveau des letzten Hochs - warten. Ein Rücksetzer unter die 55 Euro würde hingegen die nächste Unterstützung bei 50 Euro unter Druck setzen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 68,5 Euro auf 72 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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