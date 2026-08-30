Anzeige
+++Kupfer auf Rekordhoch: Bohrkern unterm Mikroskop – bei dieser Kupfer-Aktie könnte jetzt das Labor den wichtigen Unterschied machen+++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Siemens fordert schnellere KI Zulassung

Siemens Aktie im Fokus CEO Roland Busch warnt vor überzogener KI Regulierung 30.08.2026, 13:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens fordert schnellere KI Zulassung: Siemens Aktie im Fokus CEO Roland Busch warnt vor überzogener KI Regulierung
AI MODIFIED
© Bild von. iStock.com/huettenhoelscher
Siemens Konzernchef Roland Busch mahnt die EU zu mehr Tempo bei künstlicher Intelligenz. Zu strenge Regeln könnten aus seiner Sicht Innovationen bremsen und Europas Wettbewerbsfähigkeit gefährden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 149,13 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Busch warnt vor zu viel Regulierung

Siemens CEO Roland Busch hat sich kritisch zur europäischen Regulierung von künstlicher Intelligenz geäußert. Der Konzernchef fordert, dass neue KI Technologien in der EU schneller zugelassen und nicht durch überzogene Vorgaben ausgebremst werden.

Für Siemens ist das Thema besonders wichtig. Der Industriekonzern setzt zunehmend auf Digitalisierung, Automatisierung und KI Lösungen für Fabriken, Gebäude, Infrastruktur und industrielle Prozesse. Wenn neue Anwendungen zu langsam genehmigt werden, könnten europäische Unternehmen im internationalen Wettbewerb zurückfallen.

KI wird zum Wettbewerbsfaktor

Künstliche Intelligenz ist für Siemens kein reines Zukunftsthema mehr. Der Konzern will KI nutzen, um Maschinen effizienter zu steuern, Produktionsprozesse zu optimieren und digitale Zwillinge intelligenter zu machen. Gerade in der Industrie kann KI helfen, Kosten zu senken, Qualität zu verbessern und Entwicklungszeiten zu verkürzen.

Buschs Warnung richtet sich deshalb nicht gegen Regeln an sich, sondern gegen ein zu langsames und zu kompliziertes Verfahren. Aus Sicht vieler Unternehmen braucht Europa klare Leitplanken, aber auch genügend Spielraum, damit neue Technologien rasch in die Praxis kommen.

Aktie bleibt im Blick

Für Anleger ist die Debatte relevant, weil Siemens seine Bewertung zunehmend über Software, digitale Industrie und Automatisierung rechtfertigt. Je stärker der Konzern KI in seine Produkte integriert, desto wichtiger wird ein innovationsfreundliches Umfeld.

Eine zu strenge Regulierung könnte Investitionen verzögern und die Einführung neuer Anwendungen erschweren. Gleichzeitig kann eine verlässliche Regulierung auch Vertrauen schaffen, wenn sie praktikabel bleibt und Unternehmen Planungssicherheit gibt.

Europa unter Zugzwang

Die USA und China treiben KI Anwendungen mit hohem Tempo voran. Europa muss daher den Spagat schaffen zwischen Sicherheit, Datenschutz und technologischer Wettbewerbsfähigkeit. Genau darauf zielt die Kritik von Busch. Siemens Chef Roland Busch setzt ein klares Signal an die EU. KI Regulierung soll Sicherheit schaffen, darf Innovationen aber nicht ausbremsen. Für Siemens und die Aktie ist entscheidend, ob der Konzern seine KI Strategie schnell genug in marktfähige Lösungen umsetzen kann.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
BD470Q
Ask: 0,77
Hebel: 19,39
mit starkem Hebel
VY78QC
Ask: 2,42
Hebel: 6,17
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD470Q VY78QC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SpaceXAI sorgt für neue Spannungen: SpaceX Aktie im Fokus

13:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple vor neuer Ära: Apple Aktie vor Chefwechsel John Ternus ü…

13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX könnte nächste Woche auf 26.000 Punkte steigen, aber: SAP – …

9:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Bestandsaufnahme nach einer richtungsweisenden Woche: RWE…

9:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk-Aktie unter Druck: Nach dem Rücksetzer wird es jetzt spannend…

Gestern 13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shein vor Börsendebüt: IPO-Bewertung fällt deutlich niedriger aus…

Gestern 12:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CrowdStrike: Zauber der Zahlen bereits verflogen? Aktie wieder unter…

Gestern 9:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce nach Zahlen – Ist das jetzt …

Gestern 9:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer