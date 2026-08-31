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DAX zu Wochenbeginn unter Druck

E.ON – Dreht die Aktie nun wieder nach oben ab? 31.08.2026, 13:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX zu Wochenbeginn unter Druck: E.ON – Dreht die Aktie nun wieder nach oben ab?
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© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Der deutsche Leitindex nimmt sich zu Wochenbeginn eine Auszeit von seiner Rekordjagd. Prinzipiell sind die Gewinnmitnahmen zu begrüßen, verhindern sie doch eine Überhitzung des Index. Um die positiven Perspektiven nicht zu gefährden, sollte der Rücksetzer jedoch eng begrenzt bleiben. Spätestens bei einem Rücksetzer unter die Marke von 26.000 Punkten wird es ungemütlich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 17,95 EUR +0,60 % Lang & Schwarz

Was bringt die neue Handelswoche?

Die viel beachtete Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh am Freitag auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium wirkt noch nach. Die Märkte „sortieren“ sich. Nach der Rede legten die Renditen der US-Staatsanleihen zu. Eine Zinsanhebung wird nun wieder als wahrscheinlicher eingestuft. Diese Erwartungshaltung provozierte Gewinnmitnahmen in den Aktienindizes, aber vor allem die Edelmetalle stehen seitdem unter Druck. Nach den kräftigen Preisrückgängen vom Freitag ist auch zu Wochenbeginn bei Gold und Silber noch keine Ruhe eingekehrt. 

Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass in den nächsten Tagen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. In den USA wird es vor allem am Dienstag mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für August spannend. Nicht zu vergessen ist die Veröffentlichung des Beige Books der US-Notenbank am Mittwoch (02. September). 

Kurzum

Der DAX lässt es zu Beginn einer spannenden Woche ruhig angehen. Die leichten Gewinnmitnahmen sollten nicht überbewertet werden. Dennoch gilt es, die Entwicklungen in den nächsten Tagen zu beachten. Ein Rücksetzer unter die Marke von 26.000 Punkten  sollte tunlichst vermieden werden. Aus charttechnischer Sicht ist eine Ausdehnung der Bewegung auf 27.000 Punkten weiterhin das zu präferierende Szenario. 

E.ON Aktienchart

E.ON – Dreht die Aktie nun wieder nach oben ab?

Gelingt es der E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) die Korrektur der letzten Wochen zu stoppen? Die nächsten Tage werden entscheidend. Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Im Fokus steht der hart umkämpfte Unterstützungsbereich um 17,5 Euro. 

Die Ausgangslage ist klar: Gelingt es der E.ON-Aktie die 17,5 Euro zu verteidigen, besteht für die Aktie die große Chance, einen Doppelboden auszubilden und eine Erholung zu lancieren. Um dieses Szenario voranzutreiben, muss die E.ON-Aktie den Widerstandsbereich um 18 Euro überwinden. In diesem Fall könnte es zu weiteren Gewinnen in Richtung 19 Euro / 20 Euro kommen. Gleichzeitig gilt aber auch: Sollte die Unterstützung durchbrochen werden, ist Obacht geboten. In diesem Fall warten die 17 Euro und die 16,5 Euro als potenzielle Bewegungsziele. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG) 

 

Bn-Redaktion/mt
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