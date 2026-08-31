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Nvidia nach den Zahlen

Wird’s jetzt brenzlig? Aktie scheitert an Widerstandsbereich 31.08.2026, 11:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia nach den Zahlen: Wird’s jetzt brenzlig? Aktie scheitert an Widerstandsbereich
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© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Die mit enormer Spannung erwarteten Nvidia-Daten fielen überzeugend aus. Der Tech-Gigant ließ erst gar keine Zweifel an der Erfolgsgeschichte aufkommen. Entsprechend fiel auch die Reaktion der Aktie aus. Nvidia startete als Reaktion auf die Zahlen ein kleines Kursfeuerwerk. Und dennoch gibt es an der gegenwärtigen Konstellation etwas zu bemängeln, denn der Aktie gelang es nicht, einen entscheidenden Widerstand aufzubrechen.

Nvidia mit starken Quartalszahlen 

Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Juli 2026) des Geschäftsjahres 2027. Wir thematisierten das starke Zahlenwerk an dieser Stelle detailliert im Kommentar vom 27. August. 

Nvidia wusste in allen Bereichen zu überzeugen: Umsatz- und Gewinnentwicklung, Bruttomarge sowie Ausblick. Zudem honorierte der Markt auch die herausragende Umsatzentwicklung des Segments Rechenzentren. 

Nvidia Aktienchart

Die Aktie legte daraufhin kräftig zu und erreichte schnell den Widerstandsbereich um 220 US-Dollar. Dieser gehört jedoch zu einem Cluster von Widerständen. Dieses Cluster kann man bis in den Bereich des letzten Verlaufshochs ausdehnen, also bis auf den Bereich von 238 US-Dollar.   

Die Aufgabenstellung war damit aus charttechnischer Sicht klar definiert: Nvidia muss den Schwung der Zahlenveröffentlichung nutzen, um den Widerstandsbereich aufzubrechen, ein frisches Kaufsignal auszulösen und sich so weiteres Aufwärtspotenzial zu erschließen. Doch genau dieser Schwung könnte der Aktie nun verloren gehen. Im Bereich von 230 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein und warfen die Nvidia-Aktie zunächst auf unter 220 US-Dollar zurück. 

Nach der furiosen Kursrallye kommt dieser Rücksetzer zunächst nicht überraschend. Dennoch ist die Situation nicht ohne Risiken. Nvidia muss es in den nächsten Tagen gelingen, den Rücksetzer einzudämmen. Eine Bewegung unter die Marke von 200 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund ein herber Rückschlag und würde weitere Abgaben in Richtung 190 US-Dollar provozieren. 

Zusammengefasst

Der Zauber der Zahlen scheint zunächst verflogen. Neuer Schwung muss her, um die entscheidende Marke bei 238 US-Dollar aufzubrechen. Sollte es in der aktuellen Phase unter die 200 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bleiben bullisch für die Aktie. Sie stufen Nvidia unverändert mit „buy“ ein. Das Kursziel hoben sie von 280 US-Dollar auf 300 US-Dollar an. Ganz ähnlich bewerten die Analysten von Jefferies die Aktie. Ihr Votum lautet ebenfalls „buy“. Das Kursziel sehen sie bei 300 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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