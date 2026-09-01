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DAX – Korrekturszenario schleicht sich an

Deutsche Telekom – Eine dramatische Entscheidung steht an 01.09.2026, 13:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Korrekturszenario schleicht sich an: Deutsche Telekom – Eine dramatische Entscheidung steht an
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© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Der DAX kommt derzeit einfach nicht in Fahrt. Auch im frühen Dienstagshandel muss der deutsche Leitindex Punkte abgeben. Die Marke von 27.000 Punkten, die zuletzt als potenzielles Bewegungsziel galt, rückt in weite Ferne. Zudem droht auf der Unterseite Ungemach, scheint einem Test der Marke von 26.000 Punkten doch nicht mehr viel im Weg zu stehen.
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Deutsche Telekom 28,15 EUR -0,72 % TTMzero RT

Die Belastungsfaktoren sind vielfältig. Die Warsh-Rede am vergangenen Freitag und die damit wieder entfachten Zinssorgen gehören genauso dazu, wie die aktuelle Entwicklung am Ölmarkt. Von einer nachhaltigen Entspannung kann hier keine Rede sein. Zuletzt bewegten sich die Ölpreise wieder kräftig nach oben. Brent-Öl hat bereits die Marke von 90 US-Dollar hinter sich gelassen und nimmt damit unweigerlich die 100 US-Dollar ins Visier. Die hohen Ölpreise befeuern die Inflationssorgen und damit die Zinsängste. Und hier schließt sich der Kreis zur Warsh-Rede. 

Wie könnte es für den DAX kurzfristig weitergehen?

Der deutsche Leitindex konsolidiert. Damit aus dieser Konsolidierung keine Korrektur erwächst, sollte das Handelsgeschehen besser oberhalb von 26.000 Punkten verbleiben. Taucht der DAX unter die Marke von 26.000 Punkten ab, ist Vorsicht geboten. Eine weitere Eskalation der Preise am Ölmarkt könnte einen Rücksetzer forcieren. Im weiteren Tagesverlauf wird in den USA noch der wichtige ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Auch dieser könnte frische Impulse liefern. 

Frische Impulse sind auch das Stichwort mit Blick auf die aktuelle Konstellation bei der Deutschen Telekom. Der untere Chart verdeutlicht es. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Deutsche Telekom – Eine dramatische Entscheidung steht an 

Die Kursentwicklung der Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) lässt sich bislang in das Korsett eine großen V-Trendwendeformation pressen. Anhand der Parameter der Formation ließe sich ein übergeordnetes Bewegungsziel im Bereich von 34 Euro ableiten. Doch dieses steht aktuell auf der Kippe, denn der Aktie will es bislang nicht gelingen, das markante Widerstandscluster 29,5 Euro / 30,5 Euro aufzubrechen. Mit dem Rücksetzer auf 28 Euro hat sich die Situation zugespitzt, droht doch der Verlust der 200-Tage-Linie.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Deutsche Telekom muss über die 30,5 Euro, um ihre Erholung mit Ziel 34 Euro voranzutreiben. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die Marke von 28 Euro kommen, wäre das ein Warnsignal. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 26 Euro gerechnet werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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