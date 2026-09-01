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Bringt der Führungswechsel die Aktie in Bedrängnis? 01.09.2026, 10:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Apple: Bringt der Führungswechsel die Aktie in Bedrängnis?
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© Foto von Laurenz Heymann auf Unsplash
Ab dem 01. September weht ein anderer Wind bei Apple. Der langjährige Apple-CEO Tim Cook räumt seinen Posten an der Spitze des Technologiekonzerns. Seinen Platz nimmt John Ternus ein. Tim Cook wird Apple jedoch nicht ganz verlassen und zukünftig als Executive Chairman agieren.
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Apple 272,28 EUR -0,18 % Lang & Schwarz

Personalrochaden an der Spitze eines Unternehmens schüren nicht selten Unruhe unter Aktionären und bringen die Aktie ins Schlingern – nicht so im Fall von Apple. Die Börse ging mit der Neubesetzung des Chefpostens ruhig und gelassen um. 

John Ternus findet ein gut bestelltes Feld vor. Der Bericht zum 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 27. Juni 2026) des Geschäftsjahres 2026 unterstrich die fundamentale Stärke des Konzerns eindrucksvoll.

Apple mit starken Zahlen, aber 

Der iPhone-Hersteller gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit starken 109,417 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 28. Juni 2025) des Geschäftsjahres 2025 ein deutliches Umsatzplus in Höhe von über 16 Prozent. Das Segment Services erwies sich einmal mehr als tragende Säule des Umsatzwachstums, konnte aber letztendlich die hohen Erwartungen dennoch nicht erfüllen.

Apple Aktienchart

Apple steigerte das operative Ergebnis auf 35,695 Mrd. US-Dollar, nach 28,202 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn belief sich im 3. Quartal auf 29,789 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,02 US-Dollar), nach 23,434 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,57 US-Dollar) im Vorjahresquartal.

Die Aktie reagierte insgesamt zurückhaltend auf die Zahlenpräsentation, was in erster Linie an dem vorsichtigen Ausblick auf das laufende Quartal gelegen haben dürfte. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigt zuletzt ihr Votum „underperform“ für Apple und das Kursziel von 263,66 US-Dollar für die Aktie. Die Analysten der Schweizer UBS blieben bei ihrem Votum „neutral“ und ihrem Kursziel 296 US-Dollar. 

Zusammenfassung

Die Aktie macht aus charttechnischer Sicht einen stabilen Eindruck. Die Apple-Aktie (WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC) löste sich zuletzt von der eminent wichtigen Unterstützung von 300 US-Dollar und setzt nun den Widerstand von 320 US-Dollar unter Druck. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 320 US-Dollar würde der Aktie die Tür in Richtung 340 US-Dollar / 344 US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Sollte Apple unter die 300 US-Dollar rutschen, ist Obacht geboten. 

Bn-Redaktion/mt
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