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Silber nach dem Preisdebakel

Ist diese Silberminenaktie bereits wieder ein Kauf? 01.09.2026, 11:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Silber nach dem Preisdebakel: Ist diese Silberminenaktie bereits wieder ein Kauf?
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© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Leitete die Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh am vergangenen Freitag auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium die Trendwende bei Gold und Silber ein? Zumindest bekam die im Vorfeld zu beobachtende Erholung einen herben Dämpfer verpasst. Wie weitreichend die Folgen dieser Rede sind, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 16,50 EUR -3,37 % Lang & Schwarz

Die Märkte reagierten etwas verschnupft auf die „falkenhaften“ Aussagen des Fed-Chefs. Der Verweis auf das 2-Prozent-Ziel bei der Inflation machte deutlich, dass Warsh auch vor Zinsanhebungen nicht zurückschrecken wird, sollten sie notwendig werden.

Die Marktakteure begannen im Anschluss, eine Zinsanhebung durch die Fed einzupreisen. Die Renditen der US-Staatsanleihen gingen nach oben; vor allem die der 2-jährigen US-Staatsanleihen. Das half dem US-Dollar auf die Beine. Der wichtige US-Dollar-Index lief an die Marke von 100 Punkten heran, konnte diesen eminent wichtigen Widerstand aber nicht überwinden. Und genau dieser Aspekt könnte in den nächsten Tagen entscheidend werden. Halten die 100 Punkte dem Druck stand, könnte sich der aktuelle Rücksetzer bei den Edelmetallen als Sturm im Wasserglas herausstellen. Ein Vorstoß des US-Dollar-Index über die 100 Punkte wäre jedoch ein weiterer herber Rückschlag für Gold und Silber. 

Im gestrigen Montagshandel zeigten sowohl Gold als auch Silber die ersten Anzeichen einer Stabilisierung. In den nächsten Handelstagen werden vor allem in den USA noch außerordentlich wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die könnten für Bewegung bei den Edelmetallen sorgen. Der Fokus liegt dabei auf dem US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag (4. September) veröffentlicht wird.

Die Rede von Warsh hat die Nervosität im Edelmetallsektor befeuert. Doch an dem übergeordnet bullischen Szenario muss noch nicht gerüttelt werden. Sollte der Silberpreis allerdings unter die Marke von 60 US-Dollar abtauchen, ist größte Vorsicht geboten. 

Hecla Mining Aktienchart

Ist diese Silberminenaktie bereits wieder ein Kauf?

Der Rücksetzer bei Silber zog auch die Produzentenaktien in Mitleidenschaft. Dass sich die Kursverluste in den Produzentenaktien bislang aber weitgehend in Grenzen halten, nährt die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Korrektur. Die Situation bei Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) ist exemplarisch. 

Aus charttechnischer Sicht kam der jüngste Rücksetzer für Hecla Mining zur Unzeit, war die Aktie doch gerade im Begriff, die Widerstandszone 21,5 US-Dollar / 22,0 US-Dollar zu überwinden. Nun muss es um Schadensbegrenzung gehen. Im besten Fall gelingt es der Aktie, den Rücksetzer auf 18 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 15 US-Dollar / 14 US-Dollar gerechnet werden. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 22 US-Dollar würde der Aktie hingegen Aufwärtspotenzial in Richtung 25 US-Dollar / 26 US-Dollar eröffnen.

Bn-Redaktion/mt
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