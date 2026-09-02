Anzeige
+++>>> Der Kampf um Uran hat begonnen: Woher sollen die nächsten Milliarden Pfund kommen? <<<+++
Dell außer Rand und Band

Starke Quartalszahlen lassen Aktie eskalieren 02.09.2026, 10:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dell außer Rand und Band: Starke Quartalszahlen lassen Aktie eskalieren
AI MODIFIED
© Pok Rie auf Pexels
Dell veröffentlichte gestern (01. September) nach US-Handelsschluss die Finanzergebnisse für das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2026) des Geschäftsjahres 2027. Da die vorherigen Quartalsberichte bereits positiv überraschen konnten, war die Erwartungshaltung an den Q2-Bericht entsprechend hoch. Würde Dell Technologies diesen hohen Erwartungen gerecht werden?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Dell Technologies Registered (C) 400,88 EUR -0,35 % Baader Bank

Dell - Starke Quartalszahlen lassen Aktie eskalieren

Das Tech-Urgestein gab den Umsatz mit 46,971 Mrd. US-Dollar an, nach 29,776 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 01. August 2025) des Geschäftsjahres 2026. Entsprechend betrug das Umsatzplus 58 Prozent. Das mag auf den ersten Blick „wenig“ erscheinen, belief sich das Umsatzplus von Q1 / 2026 auf Q1 / 2027 doch auf eindrucksvolle 88 Prozent, doch der Markt war damit mehr als zufrieden. Einmal mehr erwies sich das Segment KI-optimierte Server als entscheidender Umsatztreiber. Der Umsatz dieses Segments legte im Jahresvergleich um 100 Prozent auf 16,401 Mrd. US-Dollar zu. 

Dell beeindruckte auch auf der Ergebnisseite. Der Konzern veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 4,133 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 6,34 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei 1,164 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,70 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Dell einen Gewinn in Höhe von 4,591 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 7,04 US-Dollar). Für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurde ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn in Höhe von 1,591 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,32 US-Dollar) veröffentlicht.

Der bereinigte free cash flow überzeugte auf ganzer Linie und stieg im Jahresvergleich um satte 224 Prozent auf nunmehr 8,149 Mrd. US-Dollar.

DELL Technologie Aktienchart

Starker Ausblick auf 2027

Für das laufende 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Dell einen Umsatz von 49 Mrd. US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) soll bei einem EPS in Höhe von 6,50 US-Dollar liegen. Gleichzeitig passte Dell die Prognose für das Gesamtjahr deutlich nach oben an und rechnet nun mit einem Umsatz von 192 Mrd. US-Dollar (zuvor 167 Mrd. US-Dollar) und einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn (EPS) in Höhe von 25,50 US-Dollar, nach zuvor 17,90 US-Dollar.

Dell-Aktie hebt ab

Als Reaktion auf die Zahlen ging die Dell-Aktie (WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker-Symbol: 12DA) steil. In den letzten Wochen etablierte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 365 US-Dollar und 485 US-Dollar. Um die Rallye zu reaktivieren, muss Dell über die 485 US-Dollar und über das knapp darüber liegende Hoch bei 513 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 365 US-Dollar wäre hingegen ein Warnsignal. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
BD38W4
Ask: 2,02
Hebel: 19,35
mit starkem Hebel
VY54Z5
Ask: 6,58
Hebel: 6,00
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD38W4 VY54Z5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX ringt um Stabilität: Deutsche Bank – Ausbruch auf der Kippe

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon trotzt neuer Wettbewerbsklage: Amazon Aktie unbeeindruckt FTC…

Gestern 18:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

NIO meldet starke Auslieferungen: NIO Aktie im Fokus Auslieferungen …

Gestern 18:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia unter Zinsdruck: Vonovia Aktie fällt auf Dreijahrestief …

Gestern 18:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Korrekturszenario schleicht sich an: Deutsche Telekom – …

Gestern 13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Aktie fällt: Analysten setzen trotzdem auf Erholung

Gestern 12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Zweifel bei SAP: Das läuft beim KI-Geschäft nicht rund

Gestern 12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie schwächelt: Schon wieder unter 1.100 Euro – was…

Gestern 12:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer