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Palo Alto unter Druck

Zahlen überzeugen nicht 02.09.2026, 12:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Palo Alto unter Druck: Zahlen überzeugen nicht
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© TheDigitalWay auf Pixabay
Das Cybersicherheits-Unternehmen Palo Alto Networks präsentierte am gestrigen Dienstag nach US-Handelsschluss die Zahlen für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die vorherigen Quartalsberichte konnten nicht immer vollends überzeugen. Und auch der Q4-Bericht wurde in einer ersten Reaktion recht zurückhaltend vom Markt zur Kenntnis genommen.
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Palo Alto – Robuste Zahlen überzeugen nicht

Palo Alto berichtete über das 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen vermeldete im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einen deutlichen Umsatzanstieg auf 3,410 Mrd. US-Dollar, nach 2,536 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Umsatzplus betrug somit 34 Prozent und lag damit etwas über der Wachstumsrate des Vorquartals. Von Q3 / 2025 auf Q3 / 2026 konnte Palo Alto Networks den Umsatz um 31 Prozent steigern. 

Das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara veröffentlichte für das 4. Quartal 2026 einen Verlust (GAAP) in Höhe von -0,282 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von -0,35 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 0,254 Mrd. US-Dollar bzw. einem EPS in Höhe von 0,36 US-Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) fiel hingegen deutlich positiv aus. Hier vermeldete Palo Alto einen Wert von 0,853 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,02 US-Dollar), nach 0,673 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,95 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Palo Alto Networks Aktienchart in der kostenlosen Börsennews Aktienanalyse

Ausblick auf das laufende Quartal und Geschäftsjahr 2027

Das Unternehmen gab einen soliden Ausblick – nicht mehr und nicht weniger. Palo Alto prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,300 Mrd. US-Dollar bis 3,310 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 0,96 US-Dollar bis 0,98 US-Dollar erwartet. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet das Cybersicherheits-Unternehmen mit einem Umsatz in einer Spanne von 14,10 Mrd. US-Dollar bis 14,20 Mrd. US-Dollar und einem EPS (non-GAAP) in einer Spanne von 4,16 US-Dollar bis 4,19 US-Dollar.

So reagiert die Aktie

Die Aktie von Palo Alto (WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker-Symbol: 5AP) reagierte mit leichten Gewinnmitnahmen auf die Zahlen und den Ausblick. Wer sich eine kraftvolle bullische Reaktion erhofft hatte, wird bislang enttäuscht. Die aktuelle charttechnische Konstellation kann man kurz und knapp wie folgt zusammenfassen: Palo Alto muss über den Widerstand von 400 US-Dollar und sollte tunlichst Ausflüge unter die Zone 310 US-Dollar / 300 US-Dollar vermeiden. Ein Rücksetzer unter die 300 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Bn-Redaktion/mt
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