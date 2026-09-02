Anzeige
+++>>> Der Kampf um Uran hat begonnen: Woher sollen die nächsten Milliarden Pfund kommen? <<<+++
VW sinkt um 3%

Der Rauswurf sorgt für neuen Ärger 02.09.2026, 13:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild VW
AI MODIFIED
© Foto von Cesar Salazar auf Unsplash
Die Volkswagen-Aktie gerät zur Wochenmitte erneut unter Druck. Neben dem schwachen Kursverlauf belastet vor allem der bevorstehende Ausschluss aus dem Euro Stoxx 50. Für den Wolfsburger Konzern kommt damit ein weiterer Rückschlag auf dem europäischen Kapitalmarkt hinzu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 74,46 EUR -2,26 % Lang & Schwarz

Aus dem Euro Stoxx 50

Ab Mitte September wird die VW-Vorzugsaktie nicht mehr im europäischen Leitindex vertreten sein. Für Anleger hat das direkte Folgen: Fonds, die den Index nachbilden, müssen entsprechende Positionen abbauen.

Der aktuelle Verkaufsdruck könnte damit zumindest teilweise durch diese Indexanpassung erklärt werden.

Doch auch psychologisch ist der Schritt relevant. Volkswagen verliert damit seine Zugehörigkeit zu einem wichtigen europäischen Börsenbarometer – ein Signal, das die Stimmung rund um die Aktie zusätzlich belasten könnte.

Chartbild bleibt angespannt

Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich die Aktie schwierig. Zuletzt bewegte sich der Kurs in einer vergleichsweise engen Spanne. Dabei hat sich eine wichtige Unterstützung herausgebildet. Gleichzeitig konnte Volkswagen bislang keinen nachhaltigen Ausbruch nach oben schaffen. Ein Bruch der etablierten Unterstützung würde das ohnehin angeschlagene Chartbild weiter eintrüben.

Konzern vor großen Herausforderungen

Hinter der Kursschwäche stehen jedoch nicht nur technische Faktoren. Volkswagen kämpft auf dem europäischen Automarkt mit zunehmendem Wettbewerbsdruck, insbesondere durch chinesische Hersteller.

Gleichzeitig stehen beim Konzern mögliche Veränderungen an den deutschen Standorten im Raum. Dies könnte zu erheblichen Konflikten mit Gewerkschaften und Beschäftigten führen.

Europas Automarkt im Wandel

Volkswagen muss sich in seinem Heimatmarkt einem intensiven Wettbewerb stellen. Gefragt sind wettbewerbsfähige Preise und gleichzeitig technologisch konkurrenzfähige Fahrzeuge.

Die kommenden Monate könnten deshalb für den Konzern richtungsweisend werden. Neben der Entwicklung des Aktienkurses dürfte vor allem die strategische Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck im Mittelpunkt stehen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
BD5F3R
Ask: 0,37
Hebel: 21,35
mit starkem Hebel
VJ7DYE
Ask: 1,55
Hebel: 5,41
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD5F3R VJ7DYE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vonovia-Aktie im freien Fall? Vonovia-Aktie fällt auf …

13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palo Alto unter Druck: Zahlen überzeugen nicht

12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX ringt um Stabilität: Deutsche Bank – Ausbruch auf der Kippe

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dell außer Rand und Band: Starke Quartalszahlen lassen Aktie …

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon trotzt neuer Wettbewerbsklage: Amazon Aktie unbeeindruckt FTC…

Gestern 18:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

NIO meldet starke Auslieferungen: NIO Aktie im Fokus Auslieferungen …

Gestern 18:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia unter Zinsdruck: Vonovia Aktie fällt auf Dreijahrestief …

Gestern 18:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Korrekturszenario schleicht sich an: Deutsche Telekom – …

Gestern 13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer