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IBM überrascht mit neuer Quanten-Strategie

Darum geht’s 02.09.2026, 17:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

IBM überrascht mit neuer Quanten-Strategie: Darum geht’s
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© Bild: iStock.com/Marlon Trottmann
IBM richtet seine Quantenstrategie neu aus und legt den Schwerpunkt zunehmend auf industrielle Fertigung, Skalierbarkeit und reproduzierbare Systeme statt ausschließlich auf physikalische Fortschritte. Gleichzeitig demonstrieren Forschungsprojekte mit Oak Ridge, Cleveland Clinic und weiteren Partnern, dass Quantencomputer bereits bei konkreten wissenschaftlichen Aufgaben Vorteile liefern könnten, während neue politische Initiativen in den USA zusätzlichen Rückenwind versprechen. Finanziell bleibt IBM jedoch vorerst vor allem auf sein wachsendes Software- und KI-Geschäft angewiesen, während Quantencomputing die langfristige Wachstumsstory des Konzerns prägt.
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IBM verschiebt die Quanten-Story

IBM setzt bei seiner Zukunftsstrategie rund um Quantencomputing einen neuen Akzent. Statt ausschließlich physikalische Fortschritte und leistungsfähigere Quantenprozessoren in den Vordergrund zu stellen, rückt der US-Technologiekonzern zunehmend die industrielle Fertigung in den Fokus. Bei einem Auftritt vor Vertretern der Chip-Industrie machte IBM deutlich, dass der entscheidende Engpass aus Sicht des Unternehmens inzwischen weniger in der grundlegenden Physik als vielmehr in der Herstellung und Skalierung der Systeme liegt.

Damit verändert sich auch die technologische Erzählung. IBM signalisiert, dass wesentliche Grundlagen des Quantencomputings inzwischen weit genug entwickelt seien, um die nächste Phase stärker über Produktionskapazitäten, Reproduzierbarkeit und industrielle Umsetzung zu definieren. Auch wenn Details der jüngsten Aussagen größtenteils hinter einer Bezahlschranke blieben, ist die strategische Botschaft klar: Der Konzern will sich im globalen Quantenwettlauf nicht nur über Forschung, sondern zunehmend auch über Fertigungskompetenz positionieren.

IBM liefert neue Belege für praktische Quantenanwendungen

Dass IBM seine Quantenaktivitäten nicht allein über Zukunftsversprechen vermarktet, zeigen mehrere aktuelle Forschungsprojekte. Gemeinsam mit dem Oak Ridge National Laboratory und der Cleveland Clinic berechnete das Unternehmen neun molekulare Konfigurationen von Flüssigsalz mit der Bezeichnung FLiBe. Das Material spielt eine wichtige Rolle bei der Tritium-Produktion und könnte damit für künftige Fusionsreaktoren relevant werden.

Die Forschungsarbeit basiert auf einem Ansatz namens quanten-zentrisches Supercomputing und wurde auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht. Ziel ist es, die Extraktion von Tritium effizienter zu gestalten und damit einen Teil der technischen Grundlagen für mögliche künftige Fusionskraftwerke zu verbessern. Die kommerzielle Nutzung von Kernfusion ist zwar weiterhin mit erheblichen technologischen Herausforderungen verbunden, dennoch zeigt das Projekt, wie IBM Quantenrechner mit klassischen Hochleistungscomputern für konkrete wissenschaftliche Fragestellungen kombiniert.

Auch bei einem weiteren Experiment meldeten Forscher Fortschritte. Eine fehlermitigierte Simulation eines sogenannten Floquet-Ising-Magneten erzielte auf IBMs 156-Qubit-Prozessor Heron bessere Ergebnisse als klassische Rechenverfahren. An dem Projekt waren neben IBM auch BlueQubit, Qedma und das japanische Forschungsinstitut RIKEN beteiligt.

Besonders relevant ist dabei, dass die Resultate ohne vollständige Fehlerkorrektur erreicht wurden. Eine umfassende Quantenfehlerkorrektur gilt als technisch sehr komplex und ressourcenintensiv. Sollte es gelingen, auch ohne diesen Schritt verlässlich nutzbare Ergebnisse zu erzielen, könnten bestimmte kommerzielle Anwendungen früher möglich werden als bislang erwartet.

Washington stärkt den politischen Rahmen für Quantencomputing

Zusätzlichen Rückenwind könnte die Branche aus der US-Politik erhalten. Der Kongressabgeordnete Nick Langworthy brachte am Dienstag den „American Quantum Competitiveness Act“ ein. Der Gesetzentwurf sieht vor, das US-Handelsministerium zur zentralen Behörde für kommerzielle Quantentechnologie auszubauen.

Darüber hinaus soll das Vorhaben die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten erhöhen, chinesischen Einfluss in strategisch wichtigen Bereichen begrenzen und eine umfassende nationale Quantenstrategie etablieren. Gerade für Unternehmen wie IBM, die bereits seit Jahren hohe Summen in die Entwicklung eigener Quantenprozessoren investieren, könnte ein solcher industriepolitischer Rahmen zusätzliche Planungssicherheit schaffen.

Unterstützt wird die Initiative von der Quantum Industry Coalition, zu deren Mitgliedern neben IBM auch Google und Microsoft gehören. Der internationale Wettbewerb gewinnt gleichzeitig weiter an Intensität. Neben den USA investieren auch Japan und China erheblich in eigene Quantenplattformen und Prozessoren.

Für IBM wird damit zunehmend entscheidend, nicht nur bei einzelnen technologischen Meilensteinen sichtbar zu bleiben, sondern auch eine belastbare industrielle Basis für größere Stückzahlen und komplexere Systeme aufzubauen. Genau an diesem Punkt setzt die neue Betonung der Fertigung an.

Software und KI bleiben das finanzielle Fundament des Konzerns

Während Quantencomputing vor allem eine langfristige strategische Perspektive darstellt, wird das operative Geschäft weiterhin von etablierten Software-, KI- und Consulting-Angeboten getragen. Laut einer Einschätzung von Anfang der Woche baut IBM seine Partnerschaften im Bereich Enterprise-KI weiter aus. Gleichzeitig wächst das Software-Geschäft, während auch die Buchungen im Segment generative KI zulegen.

Damit profitiert IBM von der hohen Nachfrage nach Anwendungen rund um künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Automatisierung. Das Software-Geschäft spielt dabei eine zentrale Rolle, weil es wiederkehrende Erlöse und vergleichsweise stabile Kundenbeziehungen ermöglicht.

Weniger dynamisch zeigt sich dagegen das Consulting-Geschäft. Dort muss sich IBM weiterhin auf ein vorsichtigeres Investitionsverhalten vieler Unternehmenskunden einstellen. Die Entwicklung verdeutlicht, dass die KI-Nachfrage nicht automatisch alle Geschäftsbereiche des Konzerns im gleichen Umfang erfasst.

An der Börse bleibt die Entwicklung der IBM-Aktie von deutlichen Schwankungen geprägt. Das Papier notiert aktuell bei 198,42 Euro. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 292,85 Euro ergibt sich damit ein Abstand von rund 32 Prozent. Gleichzeitig liegt der Aktienkurs bereits wieder 13 Prozent über dem Jahrestief.

Für IBM verbindet sich damit eine langfristige Technologieoffensive mit einem etablierten operativen Fundament. Während das Software-Geschäft und die wachsenden Aktivitäten rund um Enterprise-KI heute für einen Großteil der wirtschaftlichen Stabilität sorgen, versucht der Konzern gleichzeitig, sich frühzeitig eine führende Position im künftigen Markt für industriell skalierbares Quantencomputing zu sichern.

Bn-Redaktion/aw
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