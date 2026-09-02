Nvidia: Diese 3 Märkte treiben jetzt das Wachstum

Gaming, Cybersicherheit und KI treiben die nächste Wachstumsphase

Nvidia baut seine Rolle weit über das klassische Geschäft mit Grafikprozessoren hinaus aus. Zwei Meldungen innerhalb weniger Tage zeigen, wie breit der Konzern inzwischen aufgestellt ist. Am Dienstag kündigte Nvidia eine Partnerschaft mit CrowdStrike an, um gemeinsam an einer „agentischen“ Cybersicherheitsfront zu arbeiten. Nur zwei Tage zuvor hatte das Unternehmen mit DLSS 5 ein neues Grafik-Feature mit sogenanntem 3D-Guided Neural Rendering vorgestellt.

Auf den ersten Blick bedienen beide Projekte völlig unterschiedliche Märkte. Tatsächlich spiegeln sie jedoch dieselbe Strategie wider: Nvidia versucht, seine Chips, Softwareplattformen und KI-Technologien in immer mehr Bereichen der digitalen Wirtschaft zu verankern. Vom Gaming über Rechenzentren bis hin zu sicherheitskritischen Unternehmensanwendungen wächst der Konzern zunehmend in die Rolle eines umfassenden Infrastrukturpartners hinein.

Vom Gaming-Pionier zum Rückgrat der KI-Wirtschaft

Mit DLSS 5 zeigt Nvidia, dass das traditionelle Gaming-Geschäft weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Das neue Feature soll ab dem 3. September in NBA 2K27 verfügbar sein und sowohl die GeForce-RTX-50-Reihe als auch den Streaming-Dienst GeForce NOW unterstützen. Damit bleibt Nvidia einem Markt verbunden, der über Jahre hinweg die Grundlage für den Aufstieg des Unternehmens geschaffen hat.

Gleichzeitig verschiebt sich das wirtschaftliche Gewicht immer stärker in Richtung künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Die Kooperation mit CrowdStrike macht deutlich, dass Nvidia seine Technologie nicht nur für Training und Betrieb großer KI-Modelle positioniert, sondern zunehmend auch für Anwendungen, bei denen Sicherheit und Automatisierung im Vordergrund stehen.

Wie stark das Rechenzentrumsgeschäft inzwischen dominiert, zeigten die Ende August veröffentlichten Quartalszahlen. Allein dieses Segment erzielte einen Umsatz von 89,0 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Konzern kam im gleichen Zeitraum auf Erlöse von 96,2 Milliarden US-Dollar.

Auch die Prognose für das laufende Quartal unterstreicht die enorme Größenordnung des Geschäfts. Nvidia stellte einen Umsatz von 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht, bei einer Schwankungsbreite von plus oder minus 2 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2028 rechnet das Unternehmen sogar mit einem Umsatzwachstum von rund 70 Prozent.

Damit entfernt sich Nvidia wirtschaftlich immer weiter vom früheren Image eines reinen Grafikkartenherstellers. Der Konzern entwickelt sich zu einem zentralen Anbieter von Hardware, Software und Infrastruktur für die globale KI-Industrie.

Lieferketten werden zum Bremsklotz des eigenen Erfolgs

Das rasante Wachstum bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich. Laut Reuters dürften Engpässe bei Speicherkomponenten Nvidia auch weiterhin daran hindern, das Angebot genauso schnell auszuweiten, wie es die Nachfrage erfordert.

Gerade bei einem Unternehmen mit der Wachstumsdynamik von Nvidia wird die Lieferfähigkeit damit selbst zu einem entscheidenden Faktor. Hohe Nachfrage allein reicht nicht aus, wenn wichtige Komponenten knapp sind oder Produktionskapazitäten nicht schnell genug erweitert werden können.

Parallel zur Expansion führt Nvidia erhebliche Mittel an die Anteilseigner zurück. Rund 26,0 Milliarden US-Dollar flossen im vergangenen Quartal über Aktienrückkäufe und Dividenden zurück. Zusätzlich stehen nach Angaben des Unternehmens weitere 99,0 Milliarden US-Dollar für künftige Aktienrückkäufe zur Verfügung.

Auch die nächste Quartalsdividende steht bereits fest. Der Stichtag ist der 10. September, ausgezahlt werden 0,25 US-Dollar je Aktie am 1. Oktober. Damit kombiniert Nvidia hohe Investitionen in Wachstum und Infrastruktur mit umfangreichen Kapitalrückführungen.

Breite Strategie trifft auf hohe Erwartungen

An der Börse notiert die Nvidia-Aktie aktuell bei 187,08 Euro und damit nur leicht unter dem Schlusskurs des Vortages. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 202,50 Euro, das im Mai erreicht wurde, beträgt der Abstand derzeit 7,6 Prozent. Zugleich liegt der Kurs rund 34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom vergangenen September.

Die jüngsten Meldungen zeigen vor allem, wie viele Geschäftsfelder Nvidia inzwischen gleichzeitig adressiert. Im Gaming-Segment arbeitet der Konzern an neuen Rendering-Technologien, im Bereich Cybersicherheit entstehen Partnerschaften rund um agentische KI, und im Rechenzentrumsgeschäft liefert Nvidia weiterhin den Großteil der Umsätze.

Diese Diversifizierung ist Teil einer langfristigen Strategie. Nvidia versucht, möglichst viele Schichten der digitalen Infrastruktur abzudecken und dadurch seine Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu reduzieren. Gleichzeitig steigt mit jeder zusätzlichen Plattform, Partnerschaft und Produktlinie auch die operative Komplexität.

Die kommenden Quartale dürften daher insbesondere zeigen, wie gut Nvidia die hohe Nachfrage, begrenzte Lieferkapazitäten und den Ausbau neuer Geschäftsfelder gleichzeitig steuern kann. Während das Rechenzentrumsgeschäft weiterhin den größten Umsatzbeitrag liefert, sollen Bereiche wie Gaming, Cybersicherheit und KI-Software das technologische Ökosystem des Konzerns weiter verbreitern.