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Vonovia-Aktie im freien Fall?

Vonovia-Aktie fällt auf Mehrjahrestief 02.09.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
AI MODIFIED
© Vonovia/Simon Bierwald
Die Vonovia-Aktie steht weiter unter Druck. Steigende Anleiherenditen belasten Immobilienwerte, gleichzeitig sorgt eine bedingte Kapitalerhöhung für zusätzliche Aufmerksamkeit. Der Kurs liegt inzwischen nahe dem 52-Wochen-Tief.
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Name Aktuell Diff. Börse
Vonovia 18,85 EUR -0,67 % TTMzero RT

Zinsen als Belastungsfaktor

Höhere Renditen am Anleihemarkt machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und erhöhen zugleich die Finanzierungskosten für Immobilienunternehmen. Die Vonovia-Aktie fiel zuletzt auf den niedrigsten Stand seit mehreren Jahren.

Auch andere Immobilienwerte wie Aroundtown, TAG Immobilien und LEG gerieten unter Druck. Die Entwicklung steht zudem im Zusammenhang mit der angespannten geopolitischen Lage und steigenden Zinsen.

Neue Aktien sorgen für Diskussionen

Vonovia hat die Wirksamkeit einer bedingten Kapitalerhöhung gemeldet. Dadurch steigt die Zahl der Stimmrechte. Für bestehende Aktionäre bedeutet eine höhere Aktienzahl grundsätzlich eine mögliche Verwässerung.

Gleichzeitig verkauft Vonovia gemeinsam mit Partnern ein Wohnportfolio in Lüneburg. Der Verkauf soll zur Portfoliobereinigung beitragen und kann damit auch den Schuldenabbau unterstützen. Entscheidend dürfte sein, ob weitere Transaktionen dieser Art folgen.

Analysten bleiben gespalten

Trotz des Kursrückgangs sehen mehrere Analysten weiterhin Potenzial. Goldman Sachs und Jefferies halten an ihren Kaufempfehlungen fest, während Goldman Sachs sein Kursziel zuletzt reduzierte.

Barclays ist dagegen deutlich vorsichtiger und bestätigte eine negative Einschätzung. Damit bleibt das Analystenbild trotz des schwachen Aktienkurses uneinheitlich.

Was jetzt wichtig wird

Kurzfristig dürften vor allem die Entwicklung der Anleiherenditen und die weitere geopolitische Lage den Kurs beeinflussen. Zudem richtet sich der Blick auf Vonovias nächsten Zwischenbericht.

Entscheidend wird, ob das Unternehmen den Verschuldungsgrad durch weitere Portfolioverkäufe sichtbar reduzieren kann. Bleiben solche Fortschritte aus, könnte die Diskussion um die Kapitalmaßnahme und ihre Verwässerungswirkung weiter an Bedeutung gewinnen.

Bn-Redaktion/js
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