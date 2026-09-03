Deutz mit Rücksetzer zur Unzeit

Aktie in entscheidender Phase 03.09.2026, 08:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz mit Rücksetzer zur Unzeit: Aktie in entscheidender Phase
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Vor etwa zwei Wochen legte der Hersteller von Motoren und Antriebssystemen die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. Diese fielen recht robust aus. Der Markt honorierte die Zahlen – erst etwas zögerlich, schließlich kam dann doch Zug in die Bewegung. Der Aktienkurs nahm Fahrt auf.
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Deutz 12,33 EUR +0,94 % Baader Bank

Deutz mit starken Halbjahreszahlen

Im Kommentar vom 19. August thematisierten wir die damals aktuellen Zahlen von Deutz für das 1. Halbjahr 2026 ausführlich. Das Unternehmen wusste zu überzeugen. Auftragseingänge, Umsatz und das EBITDA  konnten sich sehen lassen. Zudem hatte das Bundeskartellamt zuvor die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau GmbH durch Deutz genehmigt. Die Nachrichtenlage hätte nicht viel besser sein können. Und dennoch fremdelte der Markt zunächst mit den Zahlen. Als dann aber die Hauptversammlung der Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau GmbH zustimmte, kam Kaufstimmung auf. Die Deutz-Aktie nahm Anlauf, löste sich entscheidend von der wichtigen Unterstützung von 10 Euro. Gleichzeitig bestätigte die Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. In rascher Folge wurden die Widerstände bei 11 Euro und 11,6 Euro einkassiert. Die Aktie nahm Kurs auf das markante Zwischenhoch, das Ende Februar dieses Jahres im Bereich von 12,5 Euro ausgebildet wurde. 

Deutz Aktienchart

Der Druck, der auf das Zwischenhoch ausgeübt wurde, wurde immer stärker, schließlich gab es nach. Die Aktie brach aus und forcierte den Ausbruch in Richtung 13 Euro. Aus bullischer Sicht wäre es ideal gewesen, wenn es der Aktie im Anschluss gelungen wäre, die Bewegung über die 13 Euro auszudehnen. Doch es kam zunächst anders. Gewinnmitnahmen setzten mit dem Erreichen der 13 Euro ein. Nun ist ein Test des Ausbruchsniveaus (in diesem Fall 12,5 Euro) nichts Ungewöhnliches, doch problematisch wird es, wenn es für die Aktie darunter geht. Und genau dieser Fall ist jetzt eingetreten. 

Im besten Fall stellt sich das Ganze als „Missverständnis“ heraus und die Aktie dreht rasch wieder nach oben ab. Sollte es allerdings unter die 11,6 Euro gehen, dürfte es ungemütlich werden. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Warburg Research wurden optimistischer und drehten kräftig am Kursziel. Sie hoben dieses von 13,2 Euro auf 19,0 Euro an. Das Votum lautet indes weiterhin „kaufen“. Die Analysten der DZ Bank erhöhten das Kursziel für die Aktie von 12 Euro auf 16 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „buy“. 

Bn-Redaktion/mt
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