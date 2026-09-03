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Aktie nach Zahlen unter Druck. Die nächsten Kursziele 03.09.2026, 09:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Broadcom: Aktie nach Zahlen unter Druck. Die nächsten Kursziele
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© Foto von Alexandre Debiève auf Unsplash
Obgleich der Aktie zuletzt etwas die Puste ausging, gehört Broadcom zu den großen Profiteuren des KI-Hypes. Entsprechend groß ist die Bedeutung des Unternehmens für den Sektor. Die schwachen Q2-Daten sendeten im Juni Schockwellen in den Technologiebereich. Nun richtete sich der Fokus auf die frischen Q3-Daten. Die erste Reaktion auf das Zahlenwerk samt Ausblick lässt allerdings vermuten, dass der Markt auch dieses Mal nicht ganz zufrieden war.
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Broadcom mit starken Zahlen

Broadcom berichtete gestern (02. September) nach US-Handelsschluss über das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. August 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen gab den Umsatz für den Berichtszeitraum mit 29,591 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein sattes Plus von 86 Prozent. Einmal mehr gelang es Broadcom, das Umsatzwachstum kräftig zu beschleunigen, betrug das Plus doch von Q2 / 2025 auf Q2 / 2026 48 Prozent. Als maßgeblicher Umsatztreiber erwies sich einmal mehr die starke Nachfrage nach KI-Halbleiterlösungen. 

Broadcomm Aktienchart

Für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 vermeldete Broadcom einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 13,088 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem EPS in Höhe von 2,68 US-Dollar. Zum Vergleich: Im 3. Quartal 2025 wiesen die US-Amerikaner einen Gewinn in Höhe von 4,140 Mrd. US-Dollar (EPS 0,85 US-Dollar) aus. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Broadcom einen Gewinn in Höhe von 16,372 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,32 US-Dollar) – ein Plus von 96 Prozent beim EPS. 

Das bereinigte EBITDA in Höhe von 14,197 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 98 Prozent) und der free cash flow in Höhe von 13,665 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 95 Prozent) rundeten das starke Zahlenwerk ab.

Ausblick auf das 4. Quartal 2026 enttäuscht

Für das laufende vierte Quartal prognostiziert Broadcom einen Gesamtumsatz von rund 34,8 Mrd. US-Dollar. In diesem Punkt hatte sich der Markt etwas mehr erwartet.

Aktie gerät zunächst etwas unter Druck

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es für die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD) leicht abwärts. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einer prekären Lage, steht doch die zentrale Unterstützung bei 350 US-Dollar massiv unter Druck. Sollte es zum Rücksetzer unter die 350 US-Dollar kommen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 300 US-Dollar gerechnet werden. Hingegen würde ein Vorstoß über die 400 US-Dollar das Chartbild stabilisieren. 

Bn-Redaktion/mt
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