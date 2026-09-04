Hewlett Packard Enterprise

Aktie in prekärer Lage. Wie schlimm wird es jetzt? 04.09.2026, 10:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hewlett Packard Enterprise: Aktie in prekärer Lage. Wie schlimm wird es jetzt?
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Als Hewlett Packard Enterprise (oder kurz HPE) Anfang Juni dieses Jahres die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 vorlegte, kannte der Aktienkurs kein Halten mehr. HPE ging durch die Decke. Erst im Bereich von 65 US-Dollar kam die Technologieaktie damals zum Stehen. Die Erwartungshaltung an die Finanzergebnisse für das 3. Quartal war offenkundig eine andere, wie die Kursentwicklung im Vorfeld vermuten lässt. Seit Mitte August steht die Aktie unter Druck. Nach der Zahlenveröffentlichung ging die Rutschpartie zunächst weiter.
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Hewlett Packard Enterprise 46,94 EUR +1,44 % Lang & Schwarz

Hewlett Packard Enterprise mit robusten Q3-Daten – nicht mehr und nicht weniger

HPE berichtete kürzlich über die Entwicklung des 3. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 31. Juli  2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen veröffentlichte für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 12,213 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein ansprechendes Plus von 34 Prozent. Trotz des auf den ersten Blick robusten Umsatzwachstums war das bereits der erste Wermutstropfen, denn das Umsatzwachstum kühlte ab. So betrug das Umsatzplus von Q2 / 2025 auf Q2 / 2026 noch 40 Prozent. 

HPE gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären anrechenbaren Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,511 Mrd. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde noch ein Gewinn in Höhe von 0,276 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Das EPS (earnings per share) belief sich im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 1,06 US-Dollar, nach 0,21 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn in Höhe von 1,610 Mrd. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von 0,631 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025. Das EPS (non-GAAP) lag somit bei 1,11 US-Dollar, nach 0,44 US-Dollar im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025. Der Technologiekonzern gab den free cash flow mit 0,958 Mrd. US-Dollar an, nach 0,790 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Hewlett Packard Enterprise Aktienchart

Ausblick auf das 4. Quartal

HPE erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 13,9 Mrd. US-Dollar bis 14,8 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) soll zwischen 1,20 US-Dollar und 1,30 US-Dollar liegen.

So reagiert die Aktie

In einer ersten Reaktion setzte Hewlett Packard Enterprise WKN: A140KD | ISIN: US42824C1099 | Ticker-Symbol: 2HP) die bereits seit Wochen zu beobachtende Abwärtsbewegung fort.  Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, die Zone 45 US-Dollar / 41 US-Dollar zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 41 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über die 65 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
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