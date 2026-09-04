Tesla greift Waymo an

Doch bei Robotaxis ist der Rückstand noch gewaltig 04.09.2026, 12:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla greift Waymo an: Doch bei Robotaxis ist der Rückstand noch gewaltig
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© Bild: boersennews.de / SB
Tesla bringt sein autonomes Cybercab in Texas erstmals auf die Straße und öffnet den Dienst für die Öffentlichkeit. Das Fahrzeug kommt ohne Lenkrad und Pedale aus und soll künftig zum Kern der Robotaxi-Flotte des Elektroautobauers werden. Doch regulatorische Hürden und der deutliche Vorsprung von Waymo zeigen, wie anspruchsvoll Teslas Pläne für das autonome Fahren bleiben.
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Cybercab startet mit ersten Fahrten

Tesla hat sein selbstfahrendes Cybercab vorgestellt und mit ersten Fahrten in Texas begonnen. Der autonom fahrende Zweisitzer besitzt weder Lenkrad noch Pedale. Zunächst soll der Dienst nur in bestimmten Gegenden von Austin verfügbar sein. Teilnehmer einer exklusiv beworbenen Veranstaltung konnten als Erste in den fahrerlosen Fahrzeugen mitfahren. Anschließend sollen die Cybercabs für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich sein. Teslas KI-Chef Ashok Elluswamy erklärte dazu: „Es steht der gesamten Öffentlichkeit offen.“

Preise sollen sich nach Nachfrage richten

Tesla plant für die Fahrten ein dynamisches Preismodell, das sich an der jeweiligen Nachfrage orientiert. Der Konzern verspricht ein „erstklassiges Erlebnis zum Preis der zweiten Klasse“. Bislang setzt Tesla bei seinem begrenzten Robotaxi-Dienst vor allem Fahrzeuge des Typs Model Y ein. Künftig soll dagegen das Cybercab zum Hauptmodell der Flotte werden. Die Produktion des Fahrzeugs lief nach Angaben des Unternehmens bereits im April an.

Musk setzt auf autonomes Fahren

Für Tesla-Chef Elon Musk ist das Cybercab ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Konzerns. Musk verspricht seit Jahren einen Durchbruch bei selbstfahrenden Fahrzeugen, verfehlte allerdings mehrfach seine ehrgeizigen Ziele für die Markteinführung. An der Präsentation nahm er nicht teil. Auf seinem Onlinedienst X veröffentlichte er jedoch ein mit Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild eines riesigen Cybercabs, das durch Austin fährt.

Behörden bremsen schnellen Ausbau

Ein rascher Ausbau des Robotaxi-Angebots stößt weiterhin auf regulatorische Grenzen. Mehrere US-Bundesstaaten verlangen einen menschlichen Aufpasser oder Fahrer, der bei Bedarf eingreifen kann. Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale sind dort nicht zugelassen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA steht nach eigenen Angaben mit Tesla in Kontakt und prüft den Vorgang. Im wichtigen Markt Kalifornien besitzt Tesla bislang keine Genehmigung für einen Robotaxi-Dienst oder Tests ohne Sicherheitsfahrer.

Waymo liegt bei der Flotte deutlich vorn

Auch bei der Flottengröße bleibt Tesla hinter Waymo zurück. In Texas sind derzeit 420 autonome Tesla-Fahrzeuge registriert, darunter 45 Cybercabs. Die Alphabet-Tochter Waymo kommt dort auf 988 registrierte Fahrzeuge und bietet gemeinsam mit Uber bereits in elf US-Städten selbstfahrende Taxis an, darunter San Francisco und Los Angeles. Tesla ist bislang nur in Texas aktiv. Die Tesla Aktie notiert bei 317,28 EUR, die Marktkapitalisierung beträgt 1.252,0 Mrd. EUR. Das KGV liegt bei 201,38. Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,773 USD, umgerechnet ungefähr 1,52 EUR.

Bn-Redaktion/ar
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