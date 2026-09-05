DAX rettet sich ins Wochenende

Rheinmetall – Die Lage für die Aktie wird immer dramatischer 05.09.2026, 09:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX rettet sich ins Wochenende: Rheinmetall – Die Lage für die Aktie wird immer dramatischer
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Markus Volk
Der deutsche Leitindex beendet eine überaus spannende und mit vielen Herausforderungen gespickte Handelswoche oberhalb von 26.000 Punkten. Das ist aus charttechnischer Sicht ein eminent wichtiges Signal. In Bezug auf die neue Handelswoche könnte die Ausgangslage schlechter sein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.034,90 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 26.046,00 PKT -0,02 % Lang & Schwarz

Der DAX stemmte sich hierbei erfolgreich gegen eine Vielzahl von Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Am gestrigen Freitag stand der außerordentlich wichtige US-Arbeitsmarktbericht für August zur Veröffentlichung an. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht hätte die Zinssorgen in den Hintergrund gedrängt und die Aktienmärkte sehr wahrscheinlich stimuliert – doch es kam anders.

Der US-Arbeitsmarktbericht für August strotzte vor Kraft. Die vermeldete Zahl der neugeschaffenen Stellen lag deutlich über den Erwartungen und Prognosen des Marktes. Die Reaktion folgte auf dem Fuß, legten die Daten doch nahe, dass die Fed im September die Leitzinsen anheben wird.

Dass es dem DAX dennoch gelang, die wichtige Marke von 26.000 Punkten zu verteidigen, war eminent wichtig. Die Voraussetzungen für einen robusten Start in die neue Handelswoche sind exzellent. Doch auch dort lauern einige Klippen, die es gilt, erfolgreich zu umschiffen. Vor allem die anstehenden US-Preisdaten stehen nun im Fokus. Sollten auch sie eine Zinsanhebung „provozieren“, könnte es ungemütlich werden.

Zusammenfassung

Der DAX hat sich ins Wochenende „gerettet“. Trotz eines starken US-Arbeitsmarktberichts gelang es dem deutschen Leitindex, die Handelswoche oberhalb von 26.000 Punkten zu beenden. Das verschafft ihm für die anstehenden Handelstage eine exzellente Ausgangsposition. Ein Rücksetzer unter die 26.000 Punkte würde dem DAX hingegen weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 25.000 Punkte eröffnen.

Unsere heutige Protagonistin – die Rheinmetall-Aktie – gerät hingegen immer weiter in Bedrängnis. Der Chart verdeutlicht die prekäre charttechnische Lage.

Chartanalyse

Rheinmetall – Die Lage für die Aktie wird immer dramatischer

Die Lage der Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) mit prekär zu beschreiben, ist noch wohlwollend formuliert. Zuletzt unternahm die Aktie des Rüstungskonzerns einige Versuche, die markante Widerstandszone um 1.230 Euro zu überwinden. Der Erfolg blieb aus. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein und nahmen Fahrt auf. Die Aktie läuft nun Gefahr, auf 1.000 Euro zurückzusetzen. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, wird es brenzlig – zumindest aus charttechnischer Sicht. Ein Rücksetzer unter die 1.000 Euro würde die Lage deutlich verschärfen und das markante Juni-Tief bei 900 Euro auf den Plan rufen.

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie und das überaus sportliche Kursziel von 1.800 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
BD5SAF
Ask: 0,53
Hebel: 19,55
mit starkem Hebel
BD4Q9L
Ask: 1,83
Hebel: 5,65
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD5SAF BD4Q9L. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Anleger werden nervös: Löst Vestas das Kaufsignal noch aus oder …

9:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia vor Margen-Test: Diese 74 Prozent entscheiden

Gestern 16:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Take-Two im GTA-VI-Fieber: Aktie vor dem Comeback?

Gestern 16:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt-Aktie: Neuer Indien-Auftrag macht Hoffnung

Gestern 16:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla greift Waymo an: Doch bei Robotaxis ist der Rückstand noch …

Gestern 12:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Elliott stellt sich gegen T-Mobile-Fusion: Telekom-Aktie springt an…

Gestern 11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Snowflake legt nach: Nach den Q1-Daten lassen nun die Q2-Daten die …

Gestern 11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

50.000 Jobs und vier Werke auf der Kippe: VW verschärft seinen …

Gestern 11:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer